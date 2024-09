IDF: Μαζικές εξουδετερώσεις στελεχών - Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον οποιουδήποτε αποτελεί απειλή

Σε μαζικές εξουδετερώσεις ανώτατων στελεχών των τρομοκρατικών οργανώσεων PFLP και Χαμάς, προχώρησαν οι IDF, τονίζοντας ότι «Οι IDF και ο ISA θα συνεχίσουν να επιχειρούν εναντίον οποιουδήποτε αποτελεί απειλή για τους αμάχους του κράτους του Ισραήλ».

ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΚΑΝ: Ο επικεφαλής του παραρτήματος του Λιβάνου της τρομοκρατικής οργάνωσης PFLP, ο τρομοκράτης Nidal Abdel-Aal και ο επικεφαλής του Στρατιωτικού Γραφείου του PFLP στο Λίβανο, ο τρομοκράτης Imad Odeh, εξολοθρεύτηκαν σε μια κοινή επίθεση με βάση τις πληροφορίες του IDF και του ISA. Ο Abdel-Aal συμμετείχε στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ και κατεύθυνε τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, λειτουργώντας για τη δημιουργία τρομοκρατικής υποδομής για χρήση σε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων. Ο Nidal Abdel-Aal σκηνοθέτησε τη βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο στο Beitar Illit στις 9 Μαρτίου 2023 και την επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο όχημα στο Huwara Junction στις 25 Μαρτίου 2023, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες του IDF.

Ο Φατέχ Σερίφ, Επικεφαλής του Παραρτήματος του Λιβάνου στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, εξοντώθηκε σε ένα ακριβές χτύπημα της IAF. Ο Σερίφ ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της Χαμάς στον Λίβανο με στελέχη της Χεζμπολάχ, καθώς και για τις προσπάθειες της Χαμάς στον Λίβανο να στρατολογήσει στελέχη και να αποκτήσει όπλα. Ο Fateh Sherif ήταν επίσης διαπιστευμένο μέλος @UNRWA και ήταν επικεφαλής της Ένωσης Δασκάλων της UNRWA στο Λίβανο. Οι IDF και ο ISA θα συνεχίσουν να επιχειρούν εναντίον οποιουδήποτε αποτελεί απειλή για τους αμάχους του κράτους του Ισραήλ.

Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: Η χώρα σας θα ελευθερωθεί νωρίτερα απ' όσο νομίζετε

Με ανάρτησή του στο X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες του Ιράν, λέγοντας ότι «το καθεστώς της Τεχεράνης δεν ενδιαφέρεται γι' αυτούς» και «χρηματοδοτεί μόνο την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα».

«Ο λαός του Ιράν πρέπει να γνωρίζει ότι το Ισραήλ στέκεται μαζί σας», αναφέρει.

«Όταν το Ιράν θα είναι επιτέλους ελεύθερο - και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ' ό,τι νομίζει ο κόσμος - όλα θα είναι διαφορετικά. Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός λαός και ο περσικός λαός, θα έχουν επιτέλους ειρήνη» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Κάθε μέρα, βλέπετε ένα καθεστώς που σας υποτάσσει, να βγάζει πύρινους λόγους για την υπεράσπιση του Λιβάνου, την υπεράσπιση της Γάζας. Ωστόσο, κάθε μέρα, αυτό το καθεστώς βυθίζει την περιοχή μας βαθύτερα στο σκοτάδι και βαθύτερα στον πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου.

Νωρίτερα σήμερα, η Τεχεράνη φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις από την κατάσταση στο νότιο Λίβανο, με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει πως η χώρα δεν έχει πρόθεση να στείλει στρατεύματα εκεί, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι από μόνη της ικανή να αντιμετωπίσει το Ισραήλ.