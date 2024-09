Τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη τη χώρα από τότε που ο τυφώνας έφτασε στη Φλόριντα την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με το CBS News, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι αξιωματούχοι φθάνουν σε περισσότερες περιοχές που έχουν υποστεί ολική καταστροφή

Ακόμα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 1.000 αγνοούνται σε μία μόνο κομητεία της Βόρειας Καρολίνας, την κομητεία Buncombe. Πρόκειται για την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο. Περισσότερα από 92.000 σπίτια και επιχειρήσεις της κομητείας δεν είχαν ρεύμα νωρίς τη Δευτέρα, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Find Energy.

Τα σωστικά συνεργεία στην κομητεία Buncombe, δίνουν μάχη να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και την επικοινωνία.

Η Εθνοφρουρά της Βόρειας Καρολίνας έχει διασώσει περισσότερους από 119 ανθρώπους - ανάμεσά τους ένα βρέφος, σύμφωνα με τον υποστράτηγο Τοντ Χαντ.Οι περισσότερες διασώσεις, 41 στον αριθμό, καταγράφηκαν βόρεια του Άσβιλ.

