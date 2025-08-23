BBC: Τα τέσσερα βασικά συμπεράσματα για το Ουκρανικό

Λίγες μέρες μετά τη ρωσο-αμερικανική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε εκεχειρία ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνοδευόμενος από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, με σκοπό να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέες συνομιλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Παρά τα αισιόδοξα λόγια του Αμερικανού προέδρου και κάποιες χλιαρές αξιολογήσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους του, δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας, αναφέρει το BBC.

Τα τέσσερα πιο βασικά συμπεράσματα της συνάντησης:

Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Αρχικά, διαφαίνεται ένα παράθυρο για μια ενδεχόμενη διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι είχε τηλεφωνήσει στον Πούτιν για να προσδιορίσει την έναρξη συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Ζελένσκι. Μετά από μια τέτοια διμερή συνάντηση, θα υπάρξει μια τριμερής συνάντηση όπου θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μένει να διαπιστωθεί πόσο εύκολο είναι να έρθουν δύο άσπονδοι εχθροί αντιμέτωποι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όπισθεν για κατάπαυση του πυρός

Στη συνέχεια, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η αντίδραση των Ευρωπαίων απέναντι στην υποχώρηση του Τραμπ από το αίτημα για κατάπαυση του πυρός.

Ο Λευκός Οίκος φάνηκε να αποσυνδέει την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός πριν από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός.

Όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν άμεσα.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Μια νέα σημαντική παράμετρος που έθεσε ο ηγέτης των ΗΠΑ είναι ότι εγγυήθηκε την ασφάλεια της Ουκρανίας αν προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτή είναι η πιο αποφασιστική δήλωση που έχει εκφράσει ποτέ ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Επίθεση γοητείας» του Ζελένσκι

Δεδομένης της προηγούμενης επίσκεψής του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να γοητεύσει τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του.

Την τελευταία φορά που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι είχε δεχτεί επίπληξη από τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για έλλειψη ευγνωμοσύνης απέναντι στην υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.