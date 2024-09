Νετανιάχου: Βιώνουμε μέρες που θα καθορίσουν τη μοίρα και την ύπαρξή μας

Το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες, υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον χαιρετισμό του, κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με τους Times of Israel, η χώρα βιώνει «μέρες που θα καθορίσει τη μοίρα του», καθώς ο Ισραηλινός Στρατός έχει καταφέρει μια σειρά από βαριά πλήγματα στην τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Αυτές είναι ημέρες ιστορικών επιτευγμάτων», συνέχισε ο Νετανιάχου, «αλλά και ημέρες μεγάλων προκλήσεων που είναι ακόμη μπροστά μας». «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να τους φέρουμε όλους πίσω», τόνισε, αναφερόμενος στο θέμα των ομήρων.

Ο ίδιος αναγνώρισε τις θυσίες των στρατιωτών των IDF «που είναι απίστευτοι στο να χτυπούν τους εχθρούς μας και να ανεβάζουν το ηθικό του λαού μας».

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο για την ίδια μας την ύπαρξη», επέμεινε, τονίζοντας πως «θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα πάμε χέρι-χέρι και θα νικήσουμε τους εχθρούς μας», σημείωσε ακόμα.

Με ανάρτησή του στο X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες του Ιράν, λέγοντας ότι «το καθεστώς της Τεχεράνης δεν ενδιαφέρεται γι' αυτούς» και «χρηματοδοτεί μόνο την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα».

«Ο λαός του Ιράν πρέπει να γνωρίζει ότι το Ισραήλ στέκεται μαζί σας», αναφέρει.

«Όταν το Ιράν θα είναι επιτέλους ελεύθερο - και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ' ό,τι νομίζει ο κόσμος - όλα θα είναι διαφορετικά. Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός λαός και ο περσικός λαός, θα έχουν επιτέλους ειρήνη» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE