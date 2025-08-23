Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια αναμένεται να περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ωφελημένοι θα είναι κυρίως όσοι εισπράττουν πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο, καθώς εξετάζεται η προσθήκη ενός επιπλέον συντελεστή.

Κίνητρα για τη μείωση των ενοικίων, τη διάθεση και την αναβάθμιση κλειστών ακινήτων, καθώς και επέκταση των προγραμμάτων απόκτησης κατοικιών αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η μείωση της φορολογίας για τα ενοίκια. Με το ισχύον πλαίσιο, η φορολόγηση των μισθωμάτων γίνεται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 15% έως 45%. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η προσθήκη ενός ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για έσοδα από 12.000 έως 20.000 ευρώ.

Ιδιοκτήτης ακινήτων με εισόδημα από μισθώματα 20.000 ευρώ, με το ισχύον σύστημα πληρώνει φόρο 4.250 ευρώ και με το νέο, εφόσον εφαρμοστεί, θα καταβάλλει 3.550 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να ανέρχεται στα 700 ευρώ.

Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, σημειώνει ότι «αυτά που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, είναι η μείωση του φόρου στα ενοίκια, είναι η επέκταση και παράταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής σε κάθε σπίτι που είναι εκτός μισθωτικής αγοράς, αλλά και η ύπαρξη ουσιαστικών μέτρων διευκόλυνσης της ανακαίνισης παλαιών σπιτιών».

Επέκταση προγραμμάτων στέγασης

Στα σχέδια της κυβέρνησης βρίσκεται και η νέα επέκταση του στεγαστικού προγράμματος “Σπίτι Μου” που αφορά στην επιδότηση του επιτοκίου για την αγορά πρώτης κατοικίας για πολίτες ηλικίας έως 50 ετών, λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates δήλωσε:

«Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, αλλά να αφορά και την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειας, το δικαίωμα υψούν που μπορεί να υπάρξει σε οικογενειακό ακίνητο, καθώς και την αποπεράτωση ημιτελών κατοικιών. Το πρόγραμμα πρέπει να διευρυνθεί. Πρέπει να καλύπτει κι αυτούς που μπορούν να δανειστούν, αλλά δε διαθέτουν αποταμιεύσεις, με την εγγύηση της ιδίας συμμετοχής από το ελληνικό δημόσιο».

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και Κοινωνική Αντιπαροχή, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία θα κατασκευαστούν από ιδιώτες και θα νοικιαστούν σε χαμηλές τιμές σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.