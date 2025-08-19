Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🚶‍♂️ 🚀Κάθε πισωγύρισμα είναι ευκαιρία… μέχρι να μην είναι

Η ελληνική αγορά τα τελευταία δυο-τρία χρόνια αρχίζει να συνηθίζει το σύνθημα που έγινε δόγμα διεθνώς μετά το κραχ του 2008: «Κάθε πισωγύρισμα είναι ευκαιρία».

Όσοι το εφάρμοσαν βγήκαν κερδισμένοι. Πολύ κερδισμένοι. Το ερώτημα είναι μέχρι πότε…



Οι αγορές δείχνουν να μην διορθώνουν σοβαρά γιατί πάντα υπάρχουν ρευστά που περιμένουν στη γωνία. Με πρώτο τον Μπάφετ, οι επενδυτές έχουν ρευστοποιήσει και κάθονται πάνω σε βουνά μετρητών. Η Berkshire Hathaway έχει συσσωρεύσει ένα από τα μεγαλύτερα ταμειακά αποθέματα στην ιστορία. Από τα 128 δισ. δολάρια του 2022 ξεπέρασε πλέον τα 330 δισ. το 2025, σχεδόν το 30% της αποτίμησης της εταιρείας. Ποσά-ρεκόρ. Αυτό που κάνει ο Μπάφετ το κάνουν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι επενδυτές.



Όμως στις αγορές δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχει μόνο η αέναη μεταφορά πλούτου από τσέπη σε τσέπη. Εκτός από τους μακροπρόθεσμους που ζουν με τα μερίσματα, οι υπόλοιποι κάποια στιγμή πρέπει να γράψουν ζημιές. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται μια μεγάλη αποπλάνηση.



Πώς θα στηθεί; Απλά. Θα έρθει μια διόρθωση 40%-50%. Θα φανεί σαν η ευκαιρία της ζωής. Θα ακολουθήσει βίαιη αντίδραση και όλοι θα ονειρεύονται αλλαγή κοινωνικής τάξης στα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Και τότε θα πέσει η αυλαία με μια ακόμη μεγαλύτερη βύθιση.



Οι πραγματικές ευκαιρίες θα γεννηθούν όταν το «Χρηματιστήριο» θα ξαναγίνει βρισιά. Όταν θα το ακούνε και θα αλλάζουν πεζοδρόμιο.



Στο σύμπαν που ζούμε ένας κανόνας ισχύει χωρίς εξαιρέσεις: Δεν υπάρχουν δωρεάν γεύματα. Όταν σας τα προσφέρουν, να ανησυχείτε. Αν υπήρχαν, ο σοσιαλισμός θα είχε θριαμβεύσει…

🐻⛽️💣 Πόλεμος, Ειρήνη και Χρηματιστήριο: Οι Μετοχές στην Αρκτική Σκακιέρα

Οι μετοχές ενέργειας και αμυντικού εξοπλισμού θα βρεθούν στο επίκεντρο την εβδομάδα που ξεκίνησε καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να στηρίξουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας στις συνομιλίες που θα έχει στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Τράμπ ενόψει πιθανής πίεσης στο Κιέβο να δεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με παραχωρήσεις στη Ρωσία. Σημάδια προσέγγισης της Ρωσίας από τις ΗΠΑ με σκοπό να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες πηγές ενέργειας στην Αρκτική θα είναι μια σημαντική γεωπολιτική αλλαγή που θα αυξήσει την πίεση στην Ευρώπη να τονώσει τις αμυντικές της δαπάνες.

Οι επενδυτές έχουν ποντάρει στην εξέλιξη αυτή από τον Φεβρουάριο του 2022 με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή κούρσα των μετοχών στους τομείς αεροδιαστημικής και άμυνας και χαρακτηριστικά παραδείγματα την άνοδο άνω του 600% της εισηγμένης στο Μιλάνο Leonardo και την εκτόξευση της γερμανικής Rheinmetall κατά 1.500%. Οι “στρατηγοί” στην Bank of America έχουν επισημάνει το ενδεχόμενο να υπάρξουν κοινά πρότζεκτ γεώτρησης μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην Αρκτική για να εκμεταλλευτούν το 15% των παγκόσμιων ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων πετρελαίου και το 30% των αντίστοιχων αποθεμάτων φυσικού αερίου, εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε ένα σημαντικό bear market στον κλάδο ενέργειας.

😊Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά...: Η φράση "It better be different this time" (ή "Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά..." στα ελληνικά) στο πλαίσιο του γραφήματος μπορεί να υπονοεί μια αμφισβήτηση ή σκεπτικισμό σχετικά με το αν η τρέχουσα υψηλή τιμή-προς-λογιστική αξία (price-to-book value) του S&P 500, όπως φαίνεται τον Αύγουστο του 2025 (5,3x), είναι βιώσιμη ή αντικατοπτρίζει μια νέα, θεμελιωδώς διαφορετική οικονομική πραγματικότητα. Παραδοσιακά, υψηλές τιμές-προς-λογιστική αξία (π.χ. 2,2x το 1968, 5,1x το 2000) έχουν συνοδευτεί από μελλοντικές διορθώσεις ή κρίσεις (π.χ. το 2008, το 2009), όπως φαίνεται από τις πτώσεις κάτω από -1 στάνταρ απόκλιση.

Η φράση μπορεί να υποδηλώνει ότι, παρά τις προηγούμενες φούσκες, αυτή τη φορά οι επενδυτές ελπίζουν ή πιστεύουν ότι οι συνθήκες (π.χ. τεχνολογία, πολιτικές, αγορές) δικαιολογούν τη διαφορετική πορεία, αν και το ιστορικό δείχνει ότι τέτοιες προσδοκίες συχνά αποδεικνύονται υπερβολικές.

💹 Credia (Τρ. Αττικής): Άνοδος με νόημα κόντρα στο ρεύμα

Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν οι επενδυτές στα σχέδια της CEO, Ελένης Βρεττού αλλά και των ιδιοκτητών Εξάρχου-Μπάκου-Καϋμενάκη να επιχειρήσουν να εξαγοράσουν την HSBC Mάλτας. Μάλιστα η ανακοίνωση πως έχουν εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, έδωσε ώθηση στη μετοχή και κατέγραψε άνοδο 8,30%.

Προφανώς και πολλούς, όπως και τη στήλη, δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί οι επιχειρηματίες έχουν δείξει δείγματα γραφής και έχουν ήδη βάλει τη σφραγίδα τους στο Χ.Α.. Αρχικά με την Aktor και τώρα με την Attica Bank. Προφανώς και η κίνηση να βγουν επιθετικά ώστε να μεγαλώσουν πιο γρήγορα την τράπεζα και μάλιστα χωρίς αύξηση κεφαλαίου, έτυχε θερμής υποδοχής. Η HSBC Μάλτας διαθέτει ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ για το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το 2023. Η μετοχή σε μία πτωτική συνεδρίαση κατέγραψε αξιόλογη ανοδική κίνηση. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως η κίνηση αλλάζει τα δεδομένα και εφόσον ολοκληρωθεί θα δώσει άλλη πνοή στην τράπεζα. Σας θυμίζουμε μόνο πως πριν μερικούς μήνες και πριν αποφασιστεί η αύξηση κεφαλαίου και ο σχεδιασμός της Thrivest, η τράπεζα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.

🏗️ Τιτάν: Ράλι που κόλλησε…

Εδώ και κάμποσο καιρό η μετοχή της Τιτάν δεν ακολουθεί την αγορά. Είχε καταγράψει βέβαια ράλι, νωρίτερα με αφορμή την εισαγωγή της θυγατρικής στη Wall Street, αλλά έκτοτε ουσιαστικά συσσωρεύει χαμηλότερα λίγο από τα υψηλά της. Ίσως ένας λόγος είναι αυτός που αναφέρει η Citi στην έκθεσή της στην οποία βέβαια δίνει τιμή στόχο τα 56,1 ευρώ με σύσταση αγοράς που σημαίνει περιθώριο ανόδου 45% αλλά δεν αποκλείει αδυναμία βραχυπρόθεσμα της μετοχής καθώς είναι αδύναμη η ζήτηση για την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ, ενώ επηρέασαν και οι καιρικές συνθήκες. Ίσως η αγορά περιμένει να δει κάποια ανάκαμψη από την αγορά κατοικίας πριν τοποθετηθούν εκ νέου οι επενδυτές. Από την άλλη όμως τα έργα υποδομών που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν στο μέλλον διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τη ζήτηση.

Η μετοχή της Τιτάν έκανε το μεγάλο της σπριντ με την εισαγωγή της θυγατρικής στη Wall Street, αλλά από τότε μοιάζει σαν φορτηγό που βούλιαξε στη λάσπη· λίγα μέτρα από τα υψηλά της, απλώς συσσωρεύει. Η Citi δίνει τιμή στόχο στα 56,1 ευρώ (περιθώριο ανόδου 45%), αλλά η αμερικανική αγορά κατοικίας –που είναι ο βασικός μοχλός ζήτησης– παραμένει αναιμική, όπως και οι κατασκευές που χτυπήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες. Οι υποδομές πάντως δουλεύουν υπέρ της. Η αγορά απλώς περιμένει σήμα εκκίνησης για το επόμενο ανοδικό κύμα.

🚢 Attica Group: Τουρισμός γεμάτος, μετοχή άδεια

Όταν το υπουργείο φτιάχνει μητρώο ανελκυστήρων, η Doppler τρίβει τα χέρια της. Οι πιστοποιήσεις ανοίγουν νέο κανάλι εσόδων και η μετοχή πετάει: οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, +65% στο διάστημα. Μπορεί να είναι μικρό χαρτί, αλλά η αγορά μυρίζει «νέο αίμα» και το κυνηγάει. Από το υπόγειο των αδιάφορων μετοχών, το ασανσέρ της Doppler ανεβαίνει με ταχύτητα express προς τα ρετιρέ.

✨ 🪙Χρυσός και ασήμι: Νέος κύκλος

Σε αποπληθωρισμένες τιμές ο χρυσός και το ασήμι το 2025 ξεπέρασαν τα υψηλά του 1980 και του 2011, πυροδοτωντας ένα νέο κύκλο ανόδου. Ο χρυσός και το ασήμι δείχνουν πως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά συχνά ομοιοκαταληκτεί. Τα διαγράμματα από το 1970 μέχρι σήμερα αποτυπώνουν την ίδια κυκλικότητα: εκτίναξη, κατάρρευση, σταθεροποίηση, νέα εκτίναξη. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά στο κατώφλι ενός τέτοιου κύκλου. Ο χρυσός «φλερτάρει» με νέα ιστορικά υψηλά που μπορεί να τον οδηγήσουν στα 3.500–5.000 δολάρια, ενώ το ασήμι – το φτωχό ξαδελφάκι με την πολλαπλάσια μεταβλητότητα – θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη αγγίζοντας τα 100 δολάρια. Όταν οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν αέρα, τα πολύτιμα μέταλλα γίνονται το μοναδικό πραγματικό «νόμισμα». 🚀

🏛️ Το deal Euronext – Χ.Α.: Έξι οφέλη με άρωμα Βρυξελλών και Wall Street



Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext δεν είναι μια ακόμη τυπική συναλλαγή, αλλά ένα βήμα που αλλάζει επίπεδο την αγορά. Η Bank of America εντοπίζει έξι καίρια οφέλη:



1️⃣ Ενοποίηση κεφαλαιαγορών: Η Euronext ενισχύεται ως ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής αποταμίευσης και επένδυσης, παίζοντας ρόλο «κεντρικής λεωφόρου» της Ευρώπης.



2️⃣ CSD και εκκαθάριση: Το ATHEX CSD εντάσσεται στην ενιαία πλατφόρμα, προσφέροντας ανοδικό περιθώριο συνεργειών που ούτε στους στόχους δεν έχουν μετρήσει ακόμη.



3️⃣ Ενέργεια: Το 21% του EnEx δένει με το Nord Pool, ανοίγοντας πόρτα υπεραπόδοσης. Η ενέργεια μπαίνει στο χρηματιστηριακό «μενού» με διεθνείς προδιαγραφές.



4️⃣ Γεωγραφική διαφοροποίηση: Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον χάρτη ως αγορά με ΑΕΠ που τρέχει ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.



5️⃣ Pool ρευστότητας: Το Χ.Α. αποκτά πρόσβαση στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επενδυτών. Η Αθήνα στοχεύει να γίνει «κόμβος» IPOs για τη ΝΑ Ευρώπη.



6️⃣ Διαφοροποιημένα έσοδα: Από εκκαθαρίσεις, IT, ψηφιακές υπηρεσίες, θεματοφυλακή και παράγωγα. Ένα μωσαϊκό εσόδων που ενισχύει την αξία της συναλλαγής.



👉 Με λίγα λόγια, το Χ.Α. μετατρέπεται από περιφερειακή αγορά σε κομμάτι ενός πανευρωπαϊκού ομίλου. Το αν θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί, μένει να αποδειχθεί.

🏗️📡 Κτηματολόγιο με… Τεχνητή Νοημοσύνη αντί ανθρώπινης βλακείας



Στην Ελλάδα που χρειάστηκε μισό αιώνα για να αποκτήσει Κτηματολόγιο, τώρα επιχειρείται να τρέξει με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το mega έργο των 309,8 εκατ. ευρώ υπόσχεται να ψηφιοποιήσει συμβόλαια, τίτλους και έγγραφα με σκανάρισμα και αυτόματη καταχώρηση, ώστε να αποφευχθεί η συνηθισμένη ελληνική αρρώστια των καθυστερήσεων.



Η ειρωνεία είναι πως χρειάστηκε να φτάσουμε στην εποχή των AI models για να κάνουμε αυτό που χώρες της Δυτικής Ευρώπης ολοκλήρωσαν στα μέσα του περασμένου αιώνα. Στην υλοποίηση στρατολογούνται οι γνωστοί όμιλοι πληροφορικής: Uni Systems για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Cosmos Business Systems για το Εθνικό Τυπογραφείο και η QnR μαζί με την Cosmote και τη Vodafone για την ψηφιοποίηση αρχείων και υπηρεσιών του ΥΠΕΞ.



Η μεγάλη εικόνα είναι πως πίσω από τα έργα του RRF στήνεται μια νέα γενιά δημοσίων συμβάσεων πληροφορικής. Το ζητούμενο είναι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταφέρει να υπερνικήσει την ανθρώπινη αβελτηρία του ελληνικού Δημοσίου.

📉Ο πληθωρισμός… άλλη γλώσσα μιλάει στο Νότο, άλλη στο Βορρά



Όποια κι αν είναι η απόφαση της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο για τα επιτόκια, η «ισοπέδωση» του πληθωρισμού στην ευρωζώνη παραμένει όνειρο θερινής νυκτός. Οι αποκλίσεις είναι τόσο μόνιμες όσο και το χάσμα ανάμεσα στη γερμανική βιομηχανία και τον μεσογειακό καφενέ.



Το Bloomberg σημειώνει πως οι διαφορές στις τιμές και στους δείκτες είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση, σε μια νομισματική ένωση 350 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε περίοδο εύθραυστης ανάπτυξης και εμπορικών εντάσεων, το έργο των τεχνοκρατών της Φρανκφούρτης μοιάζει με γιατρό που προσπαθεί να ρυθμίσει την πίεση ενός ασθενούς με διαφορετικά όργανα για κάθε χέρι.



Ο Ιούλιος έδειξε ότι το χάσμα ανάμεσα στις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές διευρύνεται ξανά. Οι υπηρεσίες, με καύσιμο τις αυξήσεις μισθών, τρέχουν πιο γρήγορα από τον γενικό πληθωρισμό εδώ και δύο χρόνια. Η υπέρβαση κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες είναι η μεγαλύτερη από το λανσάρισμα του ευρώ το 1999.



Κι εδώ βρίσκεται το ζουμί: ακόμα κι αν η ΕΚΤ «πιάσει» το 2%, η Λαγκάρντ ξέρει ότι η αποστολή της δεν τελείωσε. Γιατί άλλο πράγμα το 2% στον Βορρά κι άλλο στον Νότο. Οι αριθμοί μπορεί να ευθυγραμμιστούν. Η πραγματικότητα όμως όχι.

⚡⛽🚢ΔΕΣΦΑ: Σχέδιο για πλατφόρμα ανεφοδιασμού πλοίων με LNG στη Ρεβυθούσα

Νέα σελίδα στις υπηρεσίες που προσφέρει ανοίγει ο ΔΕΣΦΑ, προχωρώντας στη δημιουργία πλατφόρμας ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα.

Το σχετικό τεύχος διαγωνισμού έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ ενώ με την επένδυση αυτή, ο ΔΕΣΦΑ, επιδιώκει να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για LNG στη ναυτιλία, προσφέροντας μια γρήγορη, ασφαλή και σύγχρονη λύση ανεφοδιασμού.

Η νέα υποδομή θα αφορά πλοία χωρητικότητας από 1.000 έως 30.000 κ.μ. και θα υλοποιηθεί με λύση «Jetty-Less», δηλαδή χωρίς μόνιμη προβλήτα, ώστε να επιταχυνθεί η κατασκευή και να περιοριστούν οι τεχνικοί κίνδυνοι. Η πλατφόρμα θα τοποθετηθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας, συνδέοντας το χερσαίο τερματικό με τα πλοία μέσω κρυογενικών εύκαμπτων γραμμών.

Στόχος είναι η συστηματική παροχή υπηρεσιών bunkering στη ναυτιλία, με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας. Το σύστημα θα διαθέτει σωληνώσεις, αυτοματισμούς και μηχανισμούς άμεσης αποσύνδεσης σε περίπτωση ανάγκης, ενώ η παροχή φόρτωσης LNG θα φτάνει τα 2.000 κ.μ./ώρα. Παράλληλα, θα προβλέπεται εφεδρικό πακέτο αζώτου και δυνατότητα γρήγορης μετάβασης της πλατφόρμας από «θέση αναμονής» σε «θέση λειτουργίας».

Το χρονοδιάγραμμα είναι συμπυκνωμένο: τα υλικά θα πρέπει να είναι έτοιμα για παράδοση εντός 12 μηνών και η εγκατάσταση να ολοκληρωθεί το αργότερο στους 14. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού εκτιμάται σε 25 χρόνια, κάτι που ενισχύει τη θέση της Ρεβυθούσας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

⛽🚢FSRU: Επανεκκίνηση για το project– Στρατηγικός ρόλος στη ΝΑ Ευρώπη

H «καρδιά» της ενεργειακής σκακιέρας στην Αλεξανδρούπολη άρχισε ξανά να χτυπά, καθώς από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, ο Πλωτός Σταθμός Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) της Gastrade επέστρεψε σε λειτουργία, δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Η μερική επανεκκίνηση αποτελεί το πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της δυναμικότητας του σταθμού, η οποία δίνει «ραντεβού» για το φθινόπωρο.

Η εξέλιξη αυτή δεν έχει μόνο τεχνική διάσταση, καθώς σηματοδοτεί και την επαναφορά μιας υποδομής στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η επιστροφή γίνεται σε δύο φάσεις, με την τρέχουσα περίοδο να προβλέπει μέγιστη δυναμικότητα αεριοποίησης στο 25% (41,5 GWh/ημέρα), έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η πλήρης αποκατάσταση της δυναμικότητας θα ακολουθήσει την 1η Οκτωβρίου, με την έναρξη του νέου Έτους Αερίου.

Η αναστολή λειτουργίας είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο, όταν βλάβη στις αντλίες υψηλής πίεσης εμπόδισε την αεριοποίηση του αποθηκευμένου LNG, «παγώνοντας» τις ροές προς το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Οι τεχνικές εργασίες ολοκληρώθηκαν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να διασφαλιστεί η οριστική επίλυση του ζητήματος.

Η δυναμική του σταθμού αποτυπώνεται και στο εμπορικό του σκέλος: όλα τα slots είναι δεσμευμένα έως το 2031, με χρήστες που βλέπουν την υποδομή ως κομβικό σημείο για πρόσβαση στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Με επένδυση άνω των 400 εκατ. ευρώ, το FSRU έχει σχεδιαστεί με μέγιστη δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,5 δισ. κ.μ. ετησίως. Μέσω του ΕΣΦΑ και του αγωγού IGB, φορτία LNG από ΗΠΑ και άλλες χώρες διοχετεύονται στις βαλκανικές αγορές, στηρίζοντας τον «Κάθετο Διάδρομο» που προωθείται με τη στήριξη ΕΕ και ΗΠΑ.

Η υποδομή ενισχύει καθοριστικά τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, παρέχοντας μια κρίσιμη εναλλακτική πηγή εφοδιασμού σε μια περίοδο έντονης προσπάθειας απεξάρτησης της περιοχής από το ρωσικό αέριο.

[email protected]



*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.