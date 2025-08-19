Άλμα ή εξευτελισμός και υποδούλωση

Στον πλανήτη όπου οι ισχυροί παίζουν σκάκι με τα έθνη σαν πιόνια, η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν έστειλε το μήνυμα με κεφαλαία γράμματα: Η Ευρώπη εξευτελίζεται, η Ουκρανία υποδουλώνεται. Δεν χρειάζεται να είσαι γεωπολιτικός αναλυτής για να το δεις· αρκεί να μην φοράς τις ροζ παρωπίδες των Βρυξελλών ή των λιλιπούτειων κρατών που παριστάνουν τα «κυρίαρχα».

Ο Τραμπ βλέπει την Ευρώπη σαν κακομαθημένο συγγενή που ζει εις βάρος των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ το θεωρεί μπαρ όπου όλοι πίνουν, αλλά μόνο οι Αμερικανοί πληρώνουν. Ο Πούτιν, από την άλλη, γελάει κάτω απ’ το μουστάκι του βλέποντας μια Ευρώπη διχασμένη, εξαρτημένη από το ρωσικό αέριο και ανίκανη να υπερασπιστεί τα σύνορά της.

Η συνάντησή τους ήταν μοιρασιά πίτας χωρίς να ρωτηθούν οι ιδιοκτήτες. Η Ουκρανία θα βρεθεί το πρώτο θύμα - «πουλημένη» πίσω από κλειστές πόρτες με αντάλλαγμα εμπορικές διευκολύνσεις και ενεργειακές μπίζνες. Η Ευρώπη, δε, περιορίζεται σε tweets, δηλώσεις και συνόδους, χωρίς ούτε άμυνα, ούτε κοινή φωνή, ούτε οικονομική συνοχή. Ένας γίγαντας με πήλινα πόδια, ένα κοπάδι πρόβατα που περιμένει τον λύκο.

Η μόνη διέξοδος είναι η πραγματική ενοποίηση. Όχι οι μισές λύσεις και τα παζάρια, αλλά εκλογή Ευρωπαίου προέδρου από 450 εκατ. πολίτες, με πραγματική νομιμοποίηση και εξουσία. Όχι διορισμοί σε κλειστά δωμάτια με αντάλλαγμα καρέκλες και επιδοτήσεις.

Προϋπόθεση; Ένα Σύνταγμα που θα ορίζει κοινή εξωτερική πολιτική, στρατό και οικονομική διακυβέρνηση. Αλλιώς, θα μείνουμε να μαλώνουμε για ψίχουλα προϋπολογισμού και θέσεις γραφειοκρατών.

Η Ευρώπη χρειάζεται κάτι παραπάνω: κοινή παιδεία. Όλα τα παιδιά, από νηπιαγωγείο μέχρι πανεπιστήμιο, να μαθαίνουν δύο γλώσσες - την εθνική και μία πανευρωπαϊκή - και μια κοινή ιστορία, από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο έως τον Β΄ Παγκόσμιο. Για να αποκτήσει ταυτότητα και όχι απλώς να μοιράζει επιδοτήσεις.

Οι αυτοκρατορίες του Πούτιν και του Ερντογάν χτίζονται με βία. Η Ευρώπη πρέπει να χτιστεί με το όπλο της δημοκρατίας: την εκχώρηση μικρομεσαίας κυριαρχίας για τη συγκυριαρχία σε μια ισχυρή υπερδύναμη.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν δεν ήταν απλή χειραψία· ήταν καμπανάκι. Ή οι Ευρωπαίοι παίρνουν το άλμα προς τα εμπρός με Σύνταγμα και Πρόεδρο που θα τους εκπροσωπεί, ή θα μείνουν να φυλάνε το μουσείο της Δύσης ενώ οι άλλοι μοιράζουν τα εκθέματα.

Ο χρόνος τελειώνει.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Μπράβο λεβέντη…

Καλημέρα κύριε Στούπα

Σας ευχαριστώ για τα εύστοχα άρθρα σας.

Σας γράφω με αφορμή το σημερινό σας άρθρο με τίτλο « Μπράβο λεβέντη...».

Προσωπικά δεν θέλω να αναλώσω χρόνο από τη ζωή μας αναλύοντας τα κίνητρα ανθρώπων ανώριμων, αμόρφωτων και ίσως και ψυχοπαθών που επιβραβεύουν εμπρηστές. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι ηλίθιοι και ο ηλίθιος είναι ο πιο επικίνδυνος τύπος ανθρώπου.

Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι οι ποινές χάδια που παίρνουν όλοι αυτοί που αποδεδειγμένα προκαλούν εμπρησμό είτε σκοπίμως είτε από αμέλεια.

Ο σκόπιμος εμπρησμός θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας με αντίστοιχες ποινές. Ο από αμέλεια εμπρησμός, ως εγκληματική αμέλεια.

Συμπληρωματικά με τα πυροσβεστικά, αεροπλάνα, drones, εθελοντές και πυροσβέστες, χρειάζεται η αντίστοιχη αυστηρότητα στις ποινές. Ώστε ο επίδοξος εμπρηστής να το σκεφτεί πολύ σοβαρά πριν το κάνει.

Αυτό που έκαναν οι « λεβέντες» είναι στην ουσία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θα έπρεπε να μπουν ισόβια στη φυλακή.

Για να δούμε τι ποινές θα λάβουν όταν εκδικαστεί η υπόθεσή τους (ελπίζω όχι σε 10 χρόνια από σήμερα)

Ευχαριστώ

ΜΔ

(σε περίπτωση δημοσίευσης, μόνο τα αρχικά παρακαλώ)