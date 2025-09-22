Η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας αναμένεται να προσθέσει 25 δισ. σέκελ (7,5 δισ. δολάρια) μέχρι το τέλος του 2025, μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα έξοδο -αντίστοιχα με το 1% του ισραηλινού ΑΕΠ- θα προστεθούν στα 204 δισεκατομμύρια σέκελ που έχει ήδη δαπανήσει ο στρατός για τον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος επεκτάθηκε στο Λίβανο, το Ιράν, τη Συρία και την Υεμένη.

Οι μισθοί των εφέδρων, τα πυρομαχικά και τα αντιπυραυλικά συστήματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, πρόσθεσε τo Bloomberg.

Με τις μάχες να πλησιάζουν τα δύο χρόνια και την επίθεση στην πόλη της Γάζας να αναμένεται να διαρκέσει μήνες, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Η οικονομία του Ισραήλ, αξίας 580 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμένει μικρότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν προσαρμόζεται για τον πληθωρισμό, και η κυβέρνηση δανείστηκε ένα ρεκόρ ποσό από τις αγορές ομολόγων πέρυσι για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

Το υπουργικό συμβούλιο ζήτησε από το κοινοβούλιο να εγκρίνει αύξηση 30 δισεκατομμυρίων σέκελ στον φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε μόλις πριν από έξι μήνες, για να καλύψει τον σύντομο πόλεμο με το Ιράν και τις προηγούμενες μάχες στη Γάζα.

Ο στόχος για το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 5,2% και, δεδομένης της κλιμάκωσης των συγκρούσεων, είναι πιθανές περαιτέρω αναθεωρήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των πολεμικών δαπανών της χώρας μέχρι στιγμής έχει διατεθεί για την πληρωμή των εφέδρων στρατιωτών, που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των δαπανών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν κληθεί σε στρατιωτική θητεία από την αρχή του πολέμου και κερδίζουν κατά μέσο όρο 36.000 σέκελ το μήνα, 50% περισσότερο από τον μέσο μισθό της χώρας.

Τα πυρομαχικά και οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλι, αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των δαπανών.