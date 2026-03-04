Ισραήλ: Πάνω από 5.000 βόμβες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά ιρανικών στόχων (vid)

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει πάνω από 5.000 βόμβες κατά ιρανικών στόχων από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης από το περασμένο Σάββατο, όπως ανακοίνωσε σε σχετική ανάρτηση της στο X την Τετάρτη.

Πρόκειται για εκτεταμένα πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών, με έμφαση στην περιοχή της Τεχεράνης και σε κρίσιμες αμυντικές δομές.

תיעוד נוסף מעין הטיל: חיל-האוויר תקף עם יותר מ-5,000 חימושים באיראן מתחילת המבצע



מטוסי קרב של חיל-האוויר ממשיכים להעמיק את העליונות האווירית בכל רחבי איראן, בדגש על מרחב טהרן.



צה"ל חושף כעת תיעוד נוסף מתוך עין הטיל, מתקיפה שבוצעה להשמדת מערכת הגנה של משטר הטרור האיראני בטהרן. pic.twitter.com/bs1CuQInO8 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026

Ο αρχηγός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, είπε ότι οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις διεξάγουν «εξαιρετικές» επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

«Οι στρατιώτες των ειδικών μονάδων της πολεμικής αεροπορίας εκτελούν επί του παρόντος εξαιρετικές αποστολές που μπορούν να εξάψουν τη φαντασία» ανέφερε ο Μπαρ, σύμφωνα με τους Times of Israel.