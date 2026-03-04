Ισραήλ: Πάνω από 5.000 βόμβες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά ιρανικών στόχων (vid)
AP Photo/Ariel Schalit
04/03/2026 • 17:50
Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει πάνω από 5.000 βόμβες κατά ιρανικών στόχων από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης από το περασμένο Σάββατο, όπως ανακοίνωσε σε σχετική ανάρτηση της στο X την Τετάρτη.

Πρόκειται για εκτεταμένα πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών, με έμφαση στην περιοχή της Τεχεράνης και σε κρίσιμες αμυντικές δομές.

Ο αρχηγός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, είπε ότι οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις διεξάγουν «εξαιρετικές» επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

«Οι στρατιώτες των ειδικών μονάδων της πολεμικής αεροπορίας εκτελούν επί του παρόντος εξαιρετικές αποστολές που μπορούν να εξάψουν τη φαντασία» ανέφερε ο Μπαρ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

