Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν διαπιστώνει παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί την επίθεση που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε ως στόχο ένα μέλος της Χαμάς στη Γάζα, ως παραβίαση της εκεχειρίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι το Σάββατο επιτέθηκε σε ένα μέλος της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, κατηγορώντας τον ότι σχεδίαζε να επιτεθεί σε ισραηλινές δυνάμεις.

Μιλώντας από το αεροπλάνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ασία, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Δεν θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα στο πλαίσιο της συμφωνίας που μεσολάβησαν η Ουάσιγκτον, η Αίγυπτος και το Κατάρ, η οποία οδήγησε την τη Χαμάς, να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα αυτό το μήνα.

«Έχουν το δικαίωμα αν υπάρχει άμεση απειλή για το Ισραήλ, και όλοι οι μεσολαβητές συμφωνούν με αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο είπε ότι η εκεχειρία στη Γάζα βασίστηκε σε υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές, επαναλαμβάνοντας ότι η Χαμάς πρέπει να επιταχύνει την επιστροφή των σορών των ομήρων που πέθαναν σε αιχμαλωσία.

Η ισραηλινή επίθεση το Σάββατο έλαβε χώρα λίγο μετά την αναχώρηση του Ρούμπιο από το Ισραήλ, μετά από μια επίσκεψη με στόχο την ενίσχυση της εκεχειρίας.