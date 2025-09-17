Ισραήλ για κυρώσεις της ΕΕ: Θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης

Ως «ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένα» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, τα μέτρα των κυρώσεων που ανακοίνωσε εις βάρος του Τελ Αβίβ η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται πως η Κομισιόν προτείνει την αναστολή των βασικών διατάξεων της Συμφωνίας που σχετίζονται με το εμπόριο. Αυτό στην πράξη σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι στις εισαγωγές αγαθών από το Ισραήλ στην ΕΕ, θα επιβάλλονται δασμοί στο επίπεδο που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Ακόμα, πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά δύο υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Σάαρ ανέφερε σε δήλωση του πως «οι ενέργειες κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης».

Πρόσθεσε πως «το Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με τη βοήθεια των φίλων του στην Ευρώπη, ενάντια στις προσπάθειες να του βλάψουν, ενώ βρίσκεται σε έναν πόλεμο ύπαρξης.

Οι κυρώσεις κατά του Ισραήλ θα απαντηθούν με αντίστοιχα μέτρα, τα οποία ελπίζουμε ότι δεν θα είναι απαραίτητα» συμπλήρωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.