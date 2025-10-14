Times of Israel, BBC

Το Ισραήλ φαίνεται να έχει θέσει ως το τέλος της ημέρας προθεσμία για πρόοδο στο ζήτημα της επιστροφής των σορών των ομήρων από τη Χαμάς, κατηγορώντας την οργάνωση ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της βάσει της εκεχειρίας, μη παραδίδοντας όλα τα σώματα των νεκρών.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, διαμεσολαβητές εκτιμούν ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στον εντοπισμό όλων των σορών. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημόσιο κανάλι Kan, το Ισραήλ πιστεύει ότι η οργάνωση κρατά ήδη κάποια από αυτά, αλλά δεν τα έχει παραδώσει.

Πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις δήλωσε ότι «τα σημάδια ήταν φανερά, αλλά μόνο τώρα μπορούμε να συζητάμε ουσιαστικά τις επιλογές αντίδρασης».

Η ίδια πηγή επισήμανε ότι το Ισραήλ δεν διαθέτει προς το παρόν επαρκή μοχλό πίεσης για να επιλύσει το ζήτημα.

Άραβας διπλωμάτης από κράτος που μεσολάβησε για την ειρηνευτική συμφωνία ανέφερε στην Haaretz ότι οι διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται στο θέμα και δεν πιστεύουν ότι η συμφωνία για τη Γάζα τίθεται σε κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς παρέδωσε τα φέρετρα που, σύμφωνα με την ίδια, περιείχαν τα σώματα τεσσάρων νεκρών ομήρων. Η οργάνωση δεν έδωσε καμία πληροφορία για τους υπόλοιπους 24 νεκρούς ομήρους που κρατούσε.

Τα φέρετρα μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Στο παρελθόν, η Χαμάς είχε επιστρέψει άλλες σορούς αντί για ομήρων, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

BBC: Οργή στις οικογένειες των νεκρών ομήρων για τη μη παράδοση των σορών

Παράλληλα, οι οικογένειες των νεκρών ομήρων των οποίων τα σώματα παραμένουν στη Γάζα εξέφρασαν την οργή τους, αφού η Χαμάς παρέδωσε μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς που πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, η Χαμάς είχε προθεσμία μέχρι χθες το μεσημέρι για να επιστρέψει όλους τους ομήρους στο Ισραήλ – ζωντανούς και νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έλαβε τα λείψανα τεσσάρων ομήρων και θα πραγματοποιήσει εργαστηριακούς ελέγχους για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους.

🟡 Four coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.



IDF representatives are… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

«Τέσσερα φέρετρα με νεκρούς ομήρους συνοδεύονται αυτή τη στιγμή από τις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της ISA καθ' οδόν προς το Ισραήλ, όπου θα μεταφερθούν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής για τις διαδικασίες ταυτοποίησης», ανέφεραν οι IDF σε ανακοίνωσή τους.

Η Χαμάς δήλωσε ότι πρόκειται για τα σώματα των Γκάι Ιλουζ, Γιόσι Σαράμπι, Μπίπιν Τζόσι και Ντάνιελ Περέτζ.

Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται οι σοροί των υπολοίπων και θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν.

Η συμφωνία εκεχειρίας, όπως δημοσιεύθηκε από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις ενδέχεται να μην μπορέσουν να εντοπίσουν όλα τα λείψανα εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.

Χθες, το Ισραηλινό Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει τη συμφωνία εκεχειρίας, δηλώνοντας ότι η «παράβαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρή απάντηση».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, χαρακτήρισε την παράδοση μόνο τεσσάρων σωμάτων ως «αποτυχία» της Χαμάς να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.