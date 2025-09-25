Ισραήλ: Αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Υεμένης με στόχο τους Χούθι

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κάτοικοι της Υεμένης δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιθέσεις στοχεύσαν περιοχές στο νότο και δυτικά της Σαναά.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah TV δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις των Χούτι εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με drone που χτύπησε χθες την Ελάτ, τραυματίζοντας περίπου 20 άτομα, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται την ώρα που ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντουλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, εκφωνεί την εβδομαδιαία ομιλία του.

Κατς: Πλήξαμε πολλούς στόχους των Χούθι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι οι «ισχυρές» επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, έπληξαν πολλούς στόχους των Χούθι.

«Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε διάφορα στρατόπεδα, μεταξύ των οποίων και ένα στρατόπεδο του γενικού επιτελείου των Χούθι, εξόντωσε δεκάδες τρομοκράτες των Χούθι και κατέστρεψε αποθέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και όπλων», ανέφερε σε δήλωσή του.

Σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία και όχι από κοινού με το ισραηλινό ναυτικό.