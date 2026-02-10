Εν μέσω της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και των επαφών που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ με το Ιράν στο Ομάν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι ιρανικές αρχές φαίνεται πως ετοιμάζονται για μια αμερικανική επίθεση, όπως ανέφερε το Institute for Science and International Security.

Το think tank με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στις 9 Φεβρουαρίου και αναφέρει πως το Ιράν έχει καλύψει με χώμα τις εισόδους των σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν. Οι μεσαίες και νότιες είσοδοι είναι μη αναγνωρίσιμες και πλήρως καλυμμένες με χώμα.

Η βορειότερη είσοδος της σήραγγας, η οποία διαθέτει πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας, έχει καλυφθεί με χώμα. Δεν παρατηρείται πλέον καμία δραστηριότητα οχημάτων γύρω από τις τρεις εισόδους.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Ακόμα, το Institute for Science and International Security υποστηρίζει ότι καθίσταται «σαφές ότι οι Ιρανοί ανησυχούν σοβαρά για μια αεροπορική επίθεση ή/και επιδρομή των ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον αυτής της ιδιαίτερα ενισχυμένης πυρηνικής εγκατάστασης.

Η κάλυψη των εισόδων των σηράγγων θα συμβάλει στην αποδυνάμωση οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επίθεσης και θα δυσχεράνει επίσης την πρόσβαση από το έδαφος σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων με σκοπό την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλής εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό. Είναι επίσης πιθανό το Ιράν να έχει μετακινήσει εξοπλισμό ή υλικό στις σήραγγες για να τις προστατεύσει, αν και αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί».

To δημοσίευμα προσθέτει πως παρόμοιες εργασίες είχαν γίνει τον Ιούνιο του 2025, όταν επιθέσεις των Αμερικανικών προκάλεσαν ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν.

Τι λένει οι Ιρανοί

Την Τρίτη ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα αποσκοπούσαν πρωτίστως στο να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι η σύντομη συνάντηση έδειξε πως υπάρχει αρκετή κατανόηση για να συνεχιστούν οι συνομιλίες παρά τη δυσπιστία.

Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος για την ασφάλεια στο Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, έφτασε σήμερα στο Ομάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Λαριτζανί αναμένεται να συναντηθεί με τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπεν Ταρίκ και τον υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ανακοινώσει χθες την επίσκεψη αυτή, η οποία έχει στόχο να συζητηθούν «οι τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

Στις συνομιλίες που είχαν στο Ομάν οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την θετική ατμόσφαιρα που υπήρχε, μολονότι, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, «εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά δυσπιστία».

Το Ιράν επιθυμεί οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ το κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.