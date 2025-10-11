Το Ιράν δηλώνει ανοιχτό σε «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν καλωσορίζει μια πιθανή «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει λάβει καμία πρόταση για διαπραγματεύσεις, δήλωσε το Σάββατο ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Αν λάβουμε μια λογική, ισορροπημένη και δίκαιη πρόταση από τους Αμερικανούς για διαπραγματεύσεις, σίγουρα θα τη λάβουμε υπόψη», είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσίστην κρατική τηλεόραση.

Ωστόσο, ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει το «δικαίωμά της για εμπλουτισμό ουρανίου», αλλά μπορεί να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης σχετικά με «την ειρηνική φύση του πυρηνικού της προγράμματος».

«Φυσικά, αυτό εξαρτάται και από το αν η άλλη πλευρά λάβει επίσης μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης - όπως την άρση μέρους των κυρώσεων», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω διαμεσολαβητών.

Οι ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό του πρόγραμμα για να καλύψει προσπάθειες ανάπτυξης όπλων. Το Ιράν, από την πλευρά του, δηλώνει ότι το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά ειρηνικό.

Προηγουμένως, πριν από έναν 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο η Ουάσινγκτον επιτέθηκε σε βασικούς πυρηνικούς στόχους, οι δύο χώρες είχαν πραγματοποιήσει πέντε γύρους πυρηνικών συνομιλιών, αλλά αντιμετώπισαν σοβαρά εμπόδια, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου στο ιρανικό έδαφος, τον οποίο οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να μειώσουν στο μηδέν για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παραγωγής όπλων.