Tο τανγκό θέλει δύο

Άν ήθελε ο Μητσοτάκης να χειραγωγήσει τις πολιτικές εξελίξεις και να γίνει ο απόλυτος άρχων του παιχνιδιού, θα έκανε το απλούστατο, ν’αλλάξει δηλαδή τον εκλογικό νόμο αυξάνοντας το όριο εισόδου στη Βουλή στο 5% και μειώνοντας έτσι κατα πολύ το ποσοστό αυτοδυναμίας που θα ήταν περίπου στο 35%.

Εντάξει, η αλλαγή αυτή δεν θα έπαιρνε 200 ψήφους στη Βουλή και δεν θα ίσχυε στις πρώτες εκλογές, θα ίσχυε όμως στις δεύτερες, τις οποίες όμως όλοι σχεδόν προεξοφλούν.

Άν και πολλοί απο την αντιπολίτευση που θα καταψήφιζαν, θα εύχονταν κατά βάθος να ισχύσει άμεσα για ν’ απαλλαγούν απο ενοχλητικούς ανταγωνιστές τους σε όμορους χώρους, που βρίσκονται δημοσκοπικά στο όριο.

Και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά ποιό απο τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα’μπαινε στον πειρασμό να το κάνει αν ήταν στη θέση του.

Το ΠΑΣΟΚ το έκανε άλλωστε το 1989 όταν έβλεπε οτι χάνει τις εκλογές και έφτιαξε εκλογικό νόμο που ευνοούσε τότε…το δεύτερο κόμμα.

Την περίοδο 1989-90, πήγαμε σε τρείς εκλογές στη σειρά την ώρα που δεν είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κέρδισε τελικά τις τρίτες με το υψηλότατο 47% χωρίς όμως να έχει καν αυτοδυναμία.

Αλλά αυτά στο ΠΑΣΟΚ, καμώνονται πως δεν τα θυμούνται, όταν μιλούν επιλεκτικά για «θεσμικότητα».

Ο Τσίπρας το έκανε το 2016 με την απλή αναλογική αφου βεβαίως κέρδισε δυό εκλογές με την ενισχυμένη, θέλοντας να ναρκοθετήσει τη χώρα και να ελέγξει τις εξελίξεις. Απέτυχε παταγωδώς και έπεσε ο ίδιος μέσα στο λάκκο που έσκαψε.

Ο Μητσοτάκης προς τιμήν του το απέκλεισε. Γιατί αν το έκανε, δεν θα είχε κανένα πλέον ηθικό έρεισμα να κατηγορεί τους άλλους που το έκαναν στο παρελθόν. Χώρια που θα εμφανιζόταν κραυγαλέα αναξιόπιστος.

Και γιατί σε μιά σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αλλάζουν την ώρα που το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη.

Το παρόν εκλογικό σύστημα είναι εξαιρετικό και δίκαιο. Γιατί διασφαλίζει και κυβερνησιμότητα, δίνοντας ένα λελογισμένο bonus στον πρώτο, αλλά ταυτόχρονα και αναλογικότητα.

Με την επιστολική ψήφο να ισχύει και για τις εθνικές εκλογές , με την ψηφιοποίηση στα εκλογικά κέντρα και με την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, προσδοκαται ότι θα γίνει ακόμη καλύτερο.

Το οτι το τρέχον χαμηλό όριο εισόδου στη Βουλή είναι πρόβλημα, επιτρέποντας την είσοδο σε αυτή γραφικών, τσαρλατάνων, απατεώνων και παρανοϊκών, είναι ξεκάθαρο. Αλλά σ´ αυτό δεν φταίει τόσο το εκλογικό σύστημα, όσο ο κόσμος που συχνά ψηφίζει σκουπίδια. Και μάλιστα σκουπίδια μη ανακυκλώσιμα.

Επομένως it takes two to tango. Και κάποια στιγμή και ο λαός, θα πρέπει ν’αναλάβει κι αυτός τις ευθύνες του.