Η προπαγάνδα, το TikTok και η κατάθλιψη των Free Palestine

Δεν ξέρω αν θα μετατρέψουν τις παλαιστινιακές κεφίγιες σε επαναστατικές ταπισερί στους τοίχους των σπιτιών τους – εκεί στη Γάζα βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αλλά οι ανά τον κόσμο «από το ποτάμι ως τη θάλασσα», μεταξύ των οποίων και οι «φλοτίλες» ακτιβιστές, μοιάζει να έχουν πέσει σε βαθιά κατάθλιψη. Ξέμειναν από «βαρβάρους» και από επαναστατική γυμναστική και κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Τώρα τους έχει απομείνει μόνο το TikTok…

Οι εικόνες χαράς για την διαφαινόμενη Ειρήνη από το Ισραήλ ως την Παλαιστίνη δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το μίσος τους και περιέπεσαν σε βουβό πένθος. Αποδεικνύεται πως δεν ήθελαν Ειρήνη! Ήθελαν πόλεμο για να θρέφουν την απέχθειά τους για την Ειρήνη. Πώς, όμως, συνέβη αυτό;

Δεν είναι τυχαίο ότι παράλληλα με την διεξαγωγή των συνομιλιών για την επίτευξη μιας συμφωνίας, η «φλοτίλα», ο ύποπτος αυτός στολίσκος που χρηματοδοτείται από τους εχθρούς της Ειρήνης και τους φίλους της τρομοκρατίας, επιχείρησε να παραβιάσει τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ και να εισέλθει σε εμπόλεμη ζώνη. Λες και ήθελαν να τορπιλίσουν την επικείμενη συμφωνία, η Γκρέτα, ο Ιάσονας, η Πέτη, ο γιος Αποστολάκης, ο εγγονός Μαντέλα, οι Τούρκοι χαμασίστες και διάφοροι άλλοι, που βρήκαν χρήματα για να φτάσουν ως εκεί αλλά όχι και για να επιστρέψουν, κλαψουρίζοντας σαν βρεγμένες γάτες, στις πατρίδες τους. Ούτε που τους πέρασε ποτέ από το μυαλό να σπεύσουν σε βοήθεια των αμάχων της Ουκρανίας και του Σαχέλ ή των παιδιών της Αϊτής και του Σουδάν που κατά εκατομμύρια εκτοπίζονται και υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό.

Ούτε είναι τυχαίο ότι σε όλη την Ευρώπη οργανώθηκαν (100.000 άτομα μόνο στο Βερολίνο) διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ ανήμερα της επετείου της αιματηρής 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν οι φίλοι τους εισέβαλαν σε ένα αθώο μουσικό φεστιβάλ και στα σπίτια των ανθρώπων στα γειτονικά κιμπούτς, σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, βίασαν, εξευτέλισαν γυναίκες (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ίδιας της Παλαιστινιακής Αρχής, η Γάζα είναι το σημείο του πλανήτη με την μεγαλύτερη (51%) βία κατά γυναικών και παιδιών) και απήγαγαν 250 ειρηνικούς ανθρώπους, βάζοντάς τους να σκάβουν τους τάφους τους, αποστεωμένοι και απελπισμένοι.

Ελπίζουν σε αποτυχία για να ξαναμπούν στις φλοτίλες

Μοναδική ελπίδα τους τώρα είναι να μην εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, να μην αφοπλιστούν και να μην ξεκουμπιστούν οι Χαμάδες, για να συνεχιστεί ο πόλεμος – τον οποίο αποκαλούν «απελευθερωτικό αγώνα» - και να ξαναξεκινήσουν τα χρηματοδοτημένα από ξένα κέντρα ταξίδια τους για να μεταφέρουν τάχα ανθρωπιστική βοήθεια (την οποία κατανάλωναν στη διαδρομή), μετατρέποντας τα σκάφη σε σκουπιδαριό.

Άλλος τρόπος για να ξεπεράσουν την άφατη θλίψη τους δεν υπάρχει από το να βάλουν νέους στόχους. Δεν είναι μόνοι τους, βέβαια. Έχουν από πίσω τους κόμματα που αφού βούλιαξαν τις δικές τους χώρες και αποτυγχάνουν συνεχώς στις εκλογές, αποφάσισαν να… free Palestine!

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωσή της, η αρχηγός του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος (αριστερά) Έλλι Σλάιν απευθύνει τις ευχαριστίες της στις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την… Τουρκία!

Αν – με την βοήθεια Θεού και ανθρώπων – επικρατήσει η Ειρήνη για την οποία με δάκρυα στα μάτια πανηγυρίζουν και οι δύο πλευρές, όλοι αυτοί θα βρουν άλλα «αιτήματα» - να δικαστεί ο Νετανιάχου, να απελευθερωθεί ο Μπαργούτι, να κατασκευαστεί το μνημείο του ανώνυμου Χαμασίστα…

Το TikTok και οι πρώτες πραγματικές εικόνες από τη Γάζα

Περάσαμε δύο χρόνια, στην διάρκεια των οποίων από την Γάζα έφταναν εικόνες καταστροφής και παιδιών που λιμοκτονούν – ανάλογες εικόνες θα μπορούσαν να έρχονται και από το Σουδάν, αλλά όχι, όλα τα θύματα είναι ίσα, αλλά μερικά είναι πιο ίσα από τα άλλα. Έπρεπε να έλθει η ώρα των πανηγυρισμών για να φτάσουν για πρώτη φορά από την Γάζα εικόνες με κανονικούς ανθρώπους και κανονικά παιδιά που εκδηλώνουν την χαρά τους για την πολυπόθητη Ειρήνη (πάντα με Ε κεφαλαίο, γιατί κάποιοι από εμάς συγκινούνται με την αγάπη των ανθρώπων για την Ειρήνη, όσο και με τις συνέπειες του πολέμου).

Ναι, αλλά τελικά τι έχει συμβεί;

Κατ’ αρχάς είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή η Χαμάς επικεντρώθηκε με επιστημονικό τρόπο στην προπαγάνδα. Το έχει γράψει άλλωστε ο διάσημος δημοσιογράφος Φίλιπ Νάιτλι στο βιβλίο του «Το πρώτο θύμα», που έγινε η βίβλος των πολεμικών ανταποκριτών: Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Φράση που αποδίδεται στον Αμερικανό βουλευτή Χίραμ Τζόνσον, στη διάρκεια εκείνου του σφαγείου που ήταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Μετά από 15 πολέμους – από τους οποίους οι 7 προκλήθηκαν από την Χαμάς – 700 αποφάσεις του ΟΗΕ, δύο Νομπέλ Ειρήνης, μπορούμε να πούμε ότι η Χαμάς κέρδισε τον πόλεμο της προπαγάνδας.

Σήμερα στην υπηρεσία της έχει τεθεί και το TikΤok. Αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, το TikTok κατακλύστηκε από φιλοπαλαιστινιακά βιντεάκια!

Όπως προέκυψε πρόσφατα από έκθεση του ανεξάρτητου Κέντρου Cybersecurity for Democracy (Κυβερνοασφάλεια για τη Δημοκρατία), αυτοί που περισσότερο υποστήριξαν τους Παλαιστίνιους της Χαμάς ήταν (και παραμένουν) οι χρήστες του TikTok.

Με βάση την ανάλυση των hashtag σε κάθε φιλοϊσραηλινή ανάρτηση που εμφανίστηκε στο TikTok τον περασμένο Σεπτέμβριο, αντιστοιχούσαν περίπου 17 αναρτήσεις που υποστήριζαν τους Παλαιστίνιους. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα και πριν από δύο χρόνια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Συνολικά, το φιλοπαλαιστινιακό περιεχόμενο είχε υψηλότερη μέση εμβέλεια, με μια χούφτα αναρτήσεων «να προσελκύουν τεράστιο κοινό».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αναρτήσεις υπέρ του Ισραήλ στο TikTok έδιναν έμφαση σε συζητήσεις για τον αντισημιτισμό και σε «σύντομες, ψυχαγωγικές» απαντήσεις στην κριτική κατά του Ισραήλ. Αντίθετα, το φιλοπαλαιστινιακό περιεχόμενο ήταν πιο «δυνατό», δείχνοντας εικόνες καταστροφής.

Αποδεικνύεται έτσι ότι η Χαμάς συνεχίζει να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα προπαγάνδας – ακόμη και τα πιο καινούργια.

Άφθονο χρήμα για την προπαγάνδα της Χαμάς

Στην μάχη για την εξουσία, Χαμάς και Φατάχ βρέθηκαν αντιμέτωπες, με τους Αμπάς και Χανίγιε να ανταλλάσσουν κατηγορίες για προδοσία, με όλμους και ρουκέτες τον Ιούνιο του 2007. Και με την Χαμάς να καταλαμβάνει τελικά τη Γάζα και να εξορίζει τη Φατάχ στη Δυτική Όχθη. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, στο πλαίσιο του οποίου οι κατηγορηθέντες για «διαφθορά» γνώρισαν σκληρή τιμωρία, όπως συνέβη με τη δολοφονία του Μούσα Αραφάτ, πρώην αρχηγού των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα, τον Σεπτέμβριο του 2005. Και όλα αυτά, στις πλάτες ενός βασανισμένου λαού.

Η προπαγάνδα κυριάρχησε ήδη από τα τέλη του 2008 – μετά την επικράτηση (χωρίς παρατηρητές) της Χαμάς στις εκλογές του 2006 και δύο χρόνια εμφυλίου με την Φατάχ.

Στα τέλη του 2008, λοιπόν, εμφανίστηκε στην «Ιντερνάσιοναλ Χέραλντ Τρίμπιουν» μια καταχώριση με τον τίτλο-ερώτημα «Τι θα συνέβαινε αν η Χαμάς βρισκόταν στη γειτονιά σας;». Εικονιζόταν ένας χάρτης που μεταφορικά εμφάνιζε τη Γάζα να συνορεύει με τη Βρετανία, ενώ τρεις ρουκέτες εκτοξεύονταν εναντίον της γηραιάς Αλβιόνας, με στόχο το Λονδίνο. Είπαν πως εκείνο το μήνυμα κόστισε 60.000 δολάρια.

Άδικος κόπος. Στον πόλεμο της προπαγάνδας, τον «πόλεμο μέσα στον πόλεμο», κέρδισε η Χαμάς! Το χρήμα έρρεε άφθονο. Πολύ περισσότερο από αυτό που θα μπορούσε να διαθέσει ακόμη και ένα οργανωμένο κράτος.

Η Χαμάς απάντησε με την «αυθόρμητη» εικόνα μιας Παλαιστίνιας που με απλωμένα τα χέρια μπροστά στον φακό, δεν περιορίστηκε να ευχηθεί «να πεθάνουν οι Ισραηλινοί», αλλά συνέχισε απευθύνοντας την ίδια κατάρα και προς τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Αμπού Μάζεν!

Την ίδια περίοδο, ο διάσημος πολεμικός ανταποκριτής Ρόμπερτ Φισκ έγραφε (στον Ιντιπέντεντ) σχετικά με την εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο, ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, νεκρός «μάρτυρας» πλέον, Νασράλα, είχε κάνει σχεδόν συγχρόνως δύο αντίθετες δηλώσεις. Στη μία είπε πως αν ήξερε πως η επίθεση στους Ισραηλινούς στρατιώτες θα προκαλούσε την επέμβαση του Ισραήλ και τη σφαγή – αδύνατον να μην το ήξερε - δεν θα προχωρούσε σ’ αυτήν. Σε άλλη δήλωση, όμως, ο Νασράλα δήλωνε πως το Ισραήλ θα εξαπέλυε ούτως ή άλλως τον πόλεμο στην αρχή του Φθινοπώρου του 2006 και σ’ αυτήν την περίπτωση η καταστροφή θα ήταν μεγαλύτερη!

Το Ισραήλ από την πλευρά του, έγραψε ο Φισκ, υποστηρίζει πως όταν οι δημοσιογράφοι δείχνουν εικόνες νεκρών μικρών παιδιών, το κάνουν για να ενεργοποιήσουν την αρχαιότατη αντισημιτική ιδέα ότι οι Εβραίοι (δια του Ηρώδη) σκοτώνουν παιδιά. Και ο καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πρίνστον Αμπντάλα Χαμουντί, είχε πει πως «η Χεζμπολάχ ξέρει να μεταφράζει τις θρησκευτικές σε πολιτικές πεποιθήσεις».

Το μάρκετινγκ του πολέμου

Αλλά ήδη από το 2006, το μάρκετινγκ του πολέμου γνώρισε δόξες. Τα βίντεο έδιναν και έπαιρναν. Τελικά μάθαμε πως το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερ’ς απέλυσε τον «ανεξάρτητο» φωτορεπόρτερ Αντνάν Χατζ, όταν αποκαλύφθηκε ότι «πείραζε» με ηλεκτρονικό τρόπο τις περισσότερες φωτογραφίες του, για να φαίνονται πιο εντυπωσιακές, με πρόσθετους καπνούς και άλλα τρυκ.

Εκείνη την περίοδο, και η Χαμάς, προκειμένου να αλλάξει την κακή της εικόνα στα μάτια των Δυτικών, είχε προσλάβει τον διάσημο επικοινωνιολόγο Νασάτ Ακτάς, καθηγητή στη Σχολή ΜΜΕ στο πανεπιστήμιο της Ραμάλα, έναντι 150.000 ευρώ!

Εδώ να σημειώσουμε ότι και στον τελευταίο πόλεμο, τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικά πρακτορεία υποχρεώθηκαν να προσλάβουν ντόπιους «δημοσιογράφους» και «φωτογράφους», προφανώς ελεγχόμενους απόλυτα από την Χαμάς ή και καμουφλαρισμένα μέλη της Χαμάς, που λογόκρινε κάθε τι που μεταδιδόταν στη Δύση ή έστηνε φωτογραφικά ενσταντανέ και βίντεο.

Τον περασμένο Αύγουστο, το Ισραήλ επέτρεψε σε ξένους δημοσιογράφους να μπουν στην περιοχή, ωστόσο λίγοι ήταν αυτοί που το διακινδύνευσαν, γνωρίζοντας πως θα έμπαιναν στο στόχαστρο της Χαμάς αν μετέδιδαν οτιδήποτε εκτός «χαμασικής γραμμής».

Είχαμε και την Maja Sever, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και τον Nasser Abu Bakr, πρόεδρο του Συνδικάτου Παλαιστινίων Δημοσιογράφων (PJS), που τον Ιούλιο του 2025 ζητούσαν 10 ευρώ από κάθε δυτικό δημοσιογράφο για να τροφοδοτείται αυτή η προπαγάνδα. Δηλαδή όλων αυτών που τραβούσαν και μετέδιδαν τα βίντεο από τις προπαγανδιστικές σκηνές με τους εξαθλιωμένους ομήρους.

«Ξύπνησαν τα μονόστηλα και κλείνουνε σελίδα»

Ποιος δεν θυμάται τις φωτογραφίες και τα βίντεο ενός αποστεωμένου παιδιού, του πεντάχρονου Οσάμα Αλ-Ρακάμπ και του μόλις 18 μηνών Μοχάμεντ Ζακαρία Αλ-Ματούκ, που μετρούσες τα κόκκαλά τους και σου μάτωνε η καρδιά;

Οι φωτογραφίες του μικρού Ματούκ έκαναν τον γύρο του κόσμου και δημοσιεύθηκαν, στις 23 Ιουλίου, σε όλον τον ευρωπαϊκό Τύπο.

Δυο μέρες αργότερα, αποκαλύφθηκε (από τον ερευνητή δημοσιογράφο Ντέιβιντ Κόλλιερ) ότι τα παιδιά αυτά ήταν βαριά άρρωστα από σοβαρές γενετικές νόσους που δεν σχετίζονταν με τον πόλεμο. Μάλιστα, όταν τα βίντεο γίνονταν viral, ο μικρός Οσάμα βρισκόταν ήδη στην Ιταλία με την μητέρα του και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Απλά η Χαμάς φρόντισε προηγουμένως να σκηνοθετήσει τα βίντεο (τις γυναίκες δεν τις ρωτάνε άλλωστε αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν με κάτι) και τα δυτικά μέσα τα μετέδιδαν ξανά και ξανά (προφανώς χωρίς διασταύρωση, fact checking δηλαδή).

Προφανώς είναι σαν κάτι δήθεν «σοβαρούς» δημοσιογράφους της Ελλάδας που γράφουν διάφορες εξυπνάδες για να γεμίσουν τα μονόστηλά τους. Εδώ είναι που ταιριάζει η παλιά δημοσιογραφική ρήση «ξύπνησαν τα μονόστηλα και κλείνουνε σελίδα»!

Το ίδιο συνέβη και με την περίπτωση του σκελετωμένου βρέφους Μοχάμεντ Ζακαρία, η ιστορία του οποίου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στους Τάιμς της Νέας Υόρκης. Το ρεπορτάζ συνοδευόταν φυσικά από φωτογραφίες της μητέρας να κρατάει το μωρό, με ορατή τη σπονδυλική στήλη και τα πλευρά. Λίγο μετά έγινε γνωστό ότι το παιδάκι πάσχει από εγκεφαλική παράλυση που εμποδίζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και των μυών του! Η εφημερίδα, με άρθρο του εκδότη υποχρεώθηκε σε επανόρθωση.

Υπήρχε κι’ ένα κοριτσάκι ένδεκα μηνών, η Σίλα Μπαρμπάκ, που επίσης έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης, ενώ στις αρχές του χρόνου αποκαλύφθηκε ότι στο πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του Μπι Μπι Σι «Γάζα, πώς να επιζήσεις σε μια εμπόλεμη ζώνη», αφηγητής ήταν ο γιος ενός επιφανούς αξιωματούχου της Χαμας – κάτι που οδήγησε στην απόσυρση του προπαγανδιστικού ντοκιμαντέρ.

Σε μια άλλη περίπτωση κυκλοφόρησε η φωτογραφία της μικρής Μαλέκ που υποτίθεται ότι σκοτώθηκε κατά την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Αφού κυκλοφόρησε παντού, αποκαλύφθηκε πως το κοριτσάκι ήταν μια μικρή Ρωσίδα, η πεντάχρονη Σοφία. Η μητέρα της είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της να διασκεδάζει στον ζωολογικό κήπο της Μόσχας και έτσι στάθηκε δυνατόν να γίνει το fact checking.

Πολλές άλλες φωτογραφίες παιδιών που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτόν τον πόλεμο, αποκαλύφθηκε (από τον Παλαιστίνιο φωτογράφο που τις τράβηξε Φαντί Αμπντουλάχ Θαμπέτ) ότι είχαν τραβηχτεί στην βόρεια Γάζα το 2014.

Όσο για την λεηλασία της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Χαμάς, αμφισβητήθηκε σφόδρα από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και τις ΜΚΟ. Έως ότου παρουσιάστηκε βίντεο που έδειχνε ένοπλα μέλη της Χαμάς να λεηλατούν ένα φορτηγό με τους πολίτες να παρακολουθούν απελπισμένοι.

Σε άλλες περιπτώσεις αποκαλύφθηκε πως πολλές φωτογραφίες ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βασανισμοί και απειλές κατά δημοσιογράφων

Και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία του Τύπου στη Γάζα, όπου όλα ελέγχονται από την Χαμάς – από την οποία η ζωή των δημοσιογράφων απειλείται καθημερινά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής TAZ (που μόνο στην δεξιά δεν πρόσκειται) ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Ομάρ Αμπντ Ραμπού έγραψε από την Γάζα στους 10.000 ακολούθους του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Η ζωή μου κινδυνεύει». Όπως ανέφερε έχει επανειλημμένα υποστεί βάναυσες επιθέσεις λόγω του δημοσιογραφικού του έργου, ενώ μια ομάδα μασκοφόρων ανδρών, πιθανώς από τη Χαμάς, φέρεται να τον ξυλοκόπησαν βάναυσα με σιδερένιες ράβδους .

«Αυτή η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων οστών και βαθιών τραυμάτων στα πόδια μου, καθώς και την κατάσχεση του προσωπικού μου τηλεφώνου και του υπολογιστή μου», έγραψε ο Ραμπού. Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Αλ-Άουντα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μαρτύρων Αλ-Άκσα.

Στις 20 του περασμένου Ιουλίου, η Παλαιστινιακή Ένωση Δημοσιογράφων —μια μη κυβερνητική οργάνωση που συνδέεται με την Παλαιστινιακή Αρχή— καταδίκασε μια παρόμοια επίθεση από το «Sahem», μια μονάδα ασφαλείας της Χαμάς, εναντίον τριών δημοσιογράφων στη Χαν Γιουνίς: Του Khaled Shaat του αραβικού πρακτορείου ειδήσεων Kanaan, του Mohammed Salama του καταριανού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Al Jazeera και του Abdullah Al-Attar του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η Χαμάς επιτέθηκε σωματικά στους τρεις δημοσιογράφους στο νοσοκομείο Nasser και προσπάθησε να ανακαλέσει τις διαπιστεύσεις τους.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα για τη Γάζα

Και επειδή κάποιοι εδώ στην Ελλάδα μιλούν για τις λίστες των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, να θυμίσω ότι η Γάζα κατέχει την 163η θέση μεταξύ 180 χωρών, με την Οργάνωση να αναφέρει ότι «οι τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ δημιουργούν ένα κλίμα καταστολής και διαδίδουν στοχευμένη προπαγάνδα».

Σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, πολλοί Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι στη Γάζα έχουν καταγγείλει ότι δέχονται απειλές από την Χαμάς. Ένας από αυτούς δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του, επειδή στην Χαμάς δεν άρεσαν οι αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, με τις οποίες ασκούσε κριτική στους τρομοκράτες. Αναγκάστηκε φυσικά να κατεβάσει τις αναρτήσεις.

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ταφίκ Αμπού Τζαράντ ετοιμαζόταν να καλύψει μια αντιπολεμική διαδήλωση γυναικών, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από στέλεχος της Χαμάς, προειδοποιώντας τον να μην το πράξει και απειλώντας τον πως αν η γυναίκα του έπαιρνε μέρος στην διαδήλωση την ευθύνη θα έφερε ο ίδιος. Τον Νοέμβριο του 2023 είχε συλληφθεί και ξυλοκοπηθεί επί ώρες από μασκοφόρους της Χαμάς. Τον άφησαν ελεύθερο μόνο όταν δήλωσε πως θα σταματήσει τα ρεπορτάζ του.

Ένας άλλος δημοσιογράφος είπε στην Ουάσιγκτον Ποστ πως είχε ενημερωθεί ότι αν κάλυπτε διαδηλώσεις κατά της Χαμάς θα συλλαμβανόταν με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ.

Είχε μόλις δημοσιευθεί η φωτογραφία από μια διαδήλωση όπου οι άνθρωποι κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Η Χαμάς δεν μας εκπροσωπεί».

«Δημοσιογράφοι και κατάσκοποι είναι ένα και το αυτό»

Όταν ένας δημοσιογράφος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και οι συνάδελφοι του προσπάθησαν να τον σώσουν, οι τρομοκράτες της Χαμάς τους είπαν «να κάνουν πέρα», διότι «δημοσιογράφοι και κατάσκοποι είναι ένα και το αυτό».

Έτσι, στη Γάζα οι περισσότεροι δημοσιογράφοι αυτολογοκρίνονται για να μην υφίστανται τις συνέπειες.

Αυτός είναι και ο λόγος που επικρατεί η προπαγάνδα της Χαμάς. Και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια – όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά και στην Ειρήνη. Οι καταγεγραμμένες καταγγελίες στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι συνεχείς εδώ και δύο δεκαετίες. Και οι μαρτυρίες από τις ανακρίσεις ανατριχιαστικές.

Και σα να μην έφθαναν όλα αυτά, ξαφνικά στις 10 Οκτωβρίου, η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA), χαιρετίζοντας την συμφωνία εκεχειρίας, κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα, μετά την έναρξη της εκεχειρίας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά «δικαιολογία» ώστε να εμποδίζουν την πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ανέφεραν επίσης ότι τα δύο τελευταία χρόνια η FPA ζήτησε επανειλημμένα να έχει πρόσβαση στη Γάζα, αλλά «τα αιτήματα αυτά αγνοήθηκαν πάμπολλες φορές, ενώ οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί μας έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να δίνουν συνεχώς γενναία ρεπορτάζ από τη Γάζα».

Προφανώς εννοούν τα «γενναία ρεπορτάζ» που γράφονταν μετά από ανελέητο ξύλο…

*Η Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Ν.Δ., δημοσιογράφος