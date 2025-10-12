Διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο: Ο Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο

Την Ελλάδα και την Κύπρο προσκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα γίνει τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Οι ΗΠΑ στην πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα κάλεσαν επίσης την Ινδία, την Ισπανία, τον Καναδά, το Ελ Σαλβαδόρ, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Πληροφορίες του Axios ανέφεραν πως έχει προσκληθεί και το Ιράν.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Ο πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ», τη Δευτέρα το απόγευμα, θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί προσκλήσεις σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο CNN ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προσκαλέσει παγκόσμιους ηγέτες να παραστούν στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο.

Ένας αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται για τη λίστα των συμμετεχόντων σε συνεργασία με την αιγυπτιακή πλευρά, η οποία διοργανώνει την εκδήλωση. Αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, εκτός από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής για να συζητήσει την εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ θα αφιχθεί ο Ισραήλ και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ ενώ συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων.

Το πρωί τη Δευτέρας αναμένεται να αρχίσει και η παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι στην Αίγυπτο θα πραγματοποιηθεί η διεθνής σύνοδος για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που το κάνει από το 2008 με τον Τζορτζ Μπους.

Reuters: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, με ισραηλινούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι την Δευτέρα θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Στη Λωρίδα της Γάζας έχει στηθεί ήδη ένα ειδικό κέντρο υποδοχής, όπου αναμένεται να φτάσουν, συνοδεία του Ερυθρού Σταυρού, όπως και του στρατού του Ισραήλ, οι πρώτοι 20 ζωντανοί όμηροι, έτσι ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Στον ίδιο χώρο θα τους περιμένουν και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, οι οικογένειές τους, έτσι ώστε να τους συναντήσουν ξανά μετά από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια στρατιωτική περιοχή, η οποία φυλάσσεται πολύ καλά, βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Πρόκειται για μία μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ, καθώς η Δευτέρα φέρεται να είναι η επικρατέστερη ημέρα επιστροφής των ομήρων.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα αναμένεται και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ.

Το Ισραήλ συγκέντρωσε τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν ήδη σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκαν με τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», αναφέρει η σωφρονιστική διοίκηση.