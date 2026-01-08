ΗΠΑ: Τουλάχιστον 2 νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι

Μια ένοπλη επίθεση στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα των ΗΠΑ, σε χώρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η τοπική αστυνομία στο ABC News τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Υπήρχαν τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση της Αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι.

Υπήρχε τουλάχιστον ένας ύποπτος που διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος, ανέφεραν οι αρχές, ενώ το FBI δήλωσε ότι προσφέρει βοήθεια.