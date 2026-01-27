Την πιθανότητα εξαπόλυσης στοχευμένων πληγμάτων ακριβείας κατά «υψηλόβαθμων» Ιρανών αξιωματούχων και στρατιωτικών διοικητών εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο χώρας του Κόλπου με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο οποίος μίλησε στο Middle East Eye.

Οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι θεωρούνται από την Ουάσινγκτον υπεύθυνοι για τον θάνατο διαδηλωτών στο Ιράν.

Όπως αναφέρεται, τα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμη και εντός της εβδομάδας, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ρευστό.

Πηγές περιγράφουν τις εσωτερικές συζητήσεις στην αμερικανική κυβέρνηση ως «χαοτικές», με έντονο προβληματισμό για τις πιθανές συνέπειες και την αντίδραση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν εδώ και σχεδόν έναν μήνα, επικαλούμενη τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα, με χιλιάδες νεκρούς.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά καλέσει τους διαδηλωτές να «καταλάβουν» κρατικούς θεσμούς, στη συνέχεια υποχώρησε, δηλώνοντας ότι «οι δολοφονίες σταμάτησαν». Η στάση αυτή ήρθε μετά από πιέσεις χωρών του Κόλπου —μ εταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν — που τάχθηκαν κατά ενός αμερικανικού πλήγματος.

Παρά τις ερμηνείες ότι οι δηλώσεις Τραμπ σήμαιναν οριστική απομάκρυνση από το ενδεχόμενο επέμβασης, πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για «παύση» και όχι για εγκατάλειψη των σχεδίων.

Πρώην στέλεχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε στο Middle East Eye ότι ο Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα της «αλλαγής καθεστώτος» στην Τεχεράνη.

Στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή

Παράλληλα, οι ΗΠΑ εμφανίζονται σήμερα στρατιωτικά ισχυρότερες σε σχέση με τις αρχές Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον έχει κινηθεί για την αναπλήρωση αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων που εξαντλήθηκαν στον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν τον Ιούνιο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί λόγω της παράλληλης στήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει αποστείλει επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται πλέον στην περιοχή, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων.

Το πλοίο μεταφέρει, μεταξύ άλλων, μαχητικά F-35, F/A-18 και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G.

Παράλληλα, ανοιχτές πηγές παρακολούθησης πτήσεων αναφέρουν ενίσχυση αμερικανικής μοίρας F-15 στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.