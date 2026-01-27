Ο Π. Παπουλιας στα Μακεδονικα Νεα

Στις κατάφυτες πλαγιές του Φιλύρου, εκεί όπου η φύση συναντά την κορυφαία αρχιτεκτονική του Renzo Piano, θεμελιώνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα νοσοκομείο. Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η εμβληματικότερη δωρεά της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), εισέρχεται στην τελική ευθεία υλοποίησης.

Στη συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα ο διοικητικός διευθυντής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Πάνος Παπούλιας, μιλά για το project που δεν ακολουθεί την πεπατημένη των «ψυχρών» νοσοκομειακών διαδρόμων. Με 243 κλίνες, υπερσύγχρονες ΜΕΘ και τμήματα που σήμερα αποτελούν ζητούμενο για τη Βόρεια Ελλάδα, το κτίριο θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027, ενώ η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετατρέπει τη μονάδα σε ένα ζωντανό κύτταρο έρευνας και εκπαίδευσης