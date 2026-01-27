Ο κυβερνητικός μαραθώνιος και η «γαλάζια» αγωνία του ανασχηματισμού στη Θεσσαλονίκη

Την έναρξη ενός κυβερνητικού μαραθωνίου διάρκειας περίπου 450 ημερών «κήρυξε» χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το 2026. Το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ήταν ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια περίοδο εντατικής δουλειάς και μετρήσιμων στόχων έως το τέλος της θητείας, θέτοντας ως προτεραιότητες την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, την αντιμετώπιση των παθογενειών του κράτους, την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί απέναντι στους πολίτες.