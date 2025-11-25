Περισσότερα από 100 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε την κομητεία Χάρις του Τέξας, ανακοίνωσε ο τοπικός αστυνομικός επίτροπος Μαρκ Χέρμαν σε ανάρτηση στο Facebook.



Όπως μεταδίδει το CNN, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μάρεϊ, εκπρόσωπο του Γραφείου Ασφάλειας και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας, δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι, κάτι που θεωρείται αξιοσημείωτο δεδομένης της καταστροφής. Αμέσως μετά το πέρασμα της καταιγίδας, οι αρχές ερευνούσαν τα συντρίμμια αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους κατοίκους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) επιβεβαίωσε ότι ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή, ωστόσο δεν έχει ακόμη αξιολογήσει επίσημα την ένταση του φαινομένου.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε επίσης το συγκρότημα Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χάρις, προκαλώντας την αποκόλληση της οροφής και του πίσω τοίχου κτιρίου συντήρησης, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Μιράντα Σέβσικ. Δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα: ο ένας κρατήθηκε από ράφι, ενώ ο άλλος κρύφτηκε κάτω από τραπέζι για να προστατευτεί. «Μπορείτε να φανταστείτε τον τρόμο τους, αλλά στο τέλος είναι καλά», δήλωσε. Κανένας στο συγκρότημα δεν τραυματίστηκε.

Η Σέβσικ περιέγραψε ότι μεγάλοι κορμοί δέντρων «έσπασαν σαν οδοντογλυφίδες», ενώ μίλησε για απότομη πτώση της πίεσης και «εκκωφαντική ησυχία» πριν ο ανεμοστρόβιλος απομακρυνθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Βίντεο από drone αποκάλυψε την έκταση της καταστροφής: στέγες ξεριζωμένες, συντρίμμια διασκορπισμένα σε αυλές και πισίνες. Φωτογραφίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Cy-Fair έδειξαν σπασμένα παράθυρα, κατεστραμμένες περιφράξεις και εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις λόγω εκτεταμένων φερτών υλικών και πεσμένων ηλεκτροφόρων καλωδίων. «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών», δήλωσε ο Χέρμαν, προσθέτοντας ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν κινητοποιηθεί.

Το Κέντρο Πρόγνωσης Θυελλών εξέδωσε προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους μέχρι τη 1 π.μ. (τοπική ώρα) για μεγάλο τμήμα της ανατολικής πολιτείας του Τέξας, συμπεριλαμβανομένου του Χιούστον, καθώς και περιοχές της δυτικής και κεντρικής Λουιζιάνα.