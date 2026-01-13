ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατέθεσε νομοσχέδιο για την προσάρτηση της Γροιλανδίας

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ράντι Φάιν από τη Φλόριντα υπέβαλε νομοσχέδιο για να γίνει η Γροιλανδία η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, με μια προκλητική εικόνα του Τραμπ να σηκώνει τη γροθιά του φορώντας καπέλο MAGA και πίσω του έναν ουρανοξύστη του Τραμπ στη Γροιλανδία.

Huge News! Today, I am proud to introduce the Greenland Annexation and Statehood Act, a bill that allows the President to find the means necessary to bring Greenland into the Union.



Let me be clear, our adversaries are trying to establish a foothold in the Arctic, and we can’t… pic.twitter.com/h28sXU7LAU — Congressman Randy Fine (@RepFine) January 12, 2026

«Η Γροιλανδία δεν είναι ένα μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε — είναι ένα ζωτικό περιουσιακό στοιχείο για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Φάιν στο δελτίο Τύπου. «Όποιος ελέγχει τη Γροιλανδία, ελέγχει τις βασικές ναυτιλιακές οδούς της Αρκτικής και την αρχιτεκτονική ασφάλειας που προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει αυτό το μέλλον στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «εξουσιοδοτείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Βασίλειο της Δανίας, για την προσάρτηση ή την απόκτηση της Γροιλανδίας ως εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αφού οι ΗΠΑ αποκτήσουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο Τραμπ θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο με τις πιθανές αλλαγές στην ομοσπονδιακή νομοθεσία «που ο Πρόεδρος κρίνει απαραίτητες για την ένταξη του νεοαποκτηθέντος εδάφους ως πολιτεία».