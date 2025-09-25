ΗΠΑ: Ο Τραμπ προσπαθεί να κλείσει άμεσα εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Αφρικής

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κινείται προς την κατεύθυνση επίτευξης συμφωνιών με αφρικανικές χώρες, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες από τις συναντήσεις που διεξήχθησαν τις τελευταίες μέρες επί αμερικανικού εδάφους. Σημειώνεται πως η ήπειρος επηρεάστηκε σημαντικά από το «κύμα» των δασμών που έχει παρουσιάσει ο Τραμπ από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος της Κένυας, Γουίλιαμ Ρούτο, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του αναμένει να υπογράψει εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως το τέλος του έτους και ότι θα πιέσει την Ουάσιγκτον να παρατείνει τη συμφωνία μη επιβολής δασμών με την Αφρική για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Ο Ρούτο συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και συζήτησαν τον Νόμο για τις Ευκαιρίες Ανάπτυξης της Αφρικής (AGOA).

Ο 25χρονος νόμος παρέχει στις αφρικανικές χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις αφορολόγητη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι εταιρείες που επωφελούνται από αυτήν έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανανέωσή της ενέχει τον κίνδυνο σημαντικών απωλειών θέσεων εργασίας και κλεισίματος εργοστασίων.

Μια διακομματική προσπάθεια για την εξασφάλιση περαιτέρω παράτασης της AGOA πέρυσι δεν έλαβε ψήφους στο Κογκρέσο. Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, με την εμπορική πολιτική του που βασίζεται σε δασμούς, έθεσε σε περαιτέρω αμφιβολία την παράταση.

«Η AGOA δίνει τόσο στην Αφρική όσο και στις ΗΠΑ την καλύτερη ευκαιρία να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν το εμπόριο» είπε ο Ρούτο.

Οι αγορές των ΗΠΑ και το Λεσότο

Οι ΗΠΑ και η Κένυα έχουν σημειώσει «καλή πρόοδο» σε μια διμερή εμπορική συμφωνία, δήλωσε ο Ρούτο, προσθέτοντας ότι αναμένει να υπογραφεί η συμφωνία πριν από το τέλος του 2025. Τον Απρίλιο, ο Τραμπ επέβαλε δασμό 10% στα κενυατικά προϊόντα.

Η Κένυα επιδιώκει την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ για τα προϊόντα ένδυσης, κλωστοϋφαντουργίας και γεωργίας της, συμπεριλαμβανομένων του τσαγιού, του καφέ και των αβοκάντο. Ο Ρούτο επιθυμεί να διερευνήσει νέους τομείς, όπως η εξόρυξη και η αλιεία. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, θα είναι η πρώτη του είδους της μεταξύ μιας χώρας της υποσαχάριας Αφρικής και της Ουάσιγκτον.

Ο Ρούτο δήλωσε ότι η Κένυα έχει ισχυρές εμπορικές συμφωνίες με διάφορους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, η οποία έχει καταργήσει όλους τους δασμούς από τα γεωργικά προϊόντα της χώρας της Ανατολικής Αφρικής.

«Έχουμε εμπορικό έλλειμμα υπέρ της Κίνας, αλλά αυτό με τις ΗΠΑ είναι αρκετά ισορροπημένο, οπότε εξακολουθούμε να αναζητούμε τρόπους για να εξισορροπήσουμε το εμπόριο με όλους τους εμπορικούς μας εταίρους».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εμπορίου του Λεσότο, Μοκέτι Σελίλε, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να παρατείνουν κατά ένα έτος την ισχύ του νόμου για την AGOA, μετά την επιστροφή του από επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.

Το Λεσότο δικαιούται οφέλη στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ενδυμάτων στο πλαίσιο του AGOA, σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ με το Λεσότο ανήλθε συνολικά σε 276 εκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Θα παρακολουθούμε στενά... ώστε η παράταση να τεθεί σε ισχύ όπως έχει υποσχεθεί, διότι αν δεν συμβεί αυτό, κινδυνεύουμε να χάσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Σελίλε.

Ένας εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, με επικεφαλής τον γερουσιαστή του Όρεγκον Ρον Γουάιντεν, δήλωσε στο Reuters: «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ενημερώσει τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Οικονομικών για τη θέση της σχετικά με την ανανέωση του AGOA».