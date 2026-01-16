ΗΠΑ: O Τραμπ απονέμει χάρη στην πρώην κυβερνήτρια του Πουέρτο Ρίκο - Είχε κατηγορηθεί για διαφθορά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χορηγεί χάρη στην πρώην κυβερνήτρια του Πουέρτο Ρίκο, Γουάντα Βάσκες Γκάρσεντ, η οποία είχε προηγουμένως κατηγορηθεί σε ομοσπονδιακή υπόθεση διαφθοράς, όπως επιβεβαίωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Ολόκληρη η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα πολιτικής δίωξης», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για την Βάσκες, η οποία συνελήφθη τον Αύγουστο του 2022 με την κατηγορία της δωροδοκίας σε σχέση με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής της εκστρατείας για την κυβερνητική θέση το 2020.

Ο Τραμπ χορηγεί επίσης χάρη στους συγκατηγορούμενους της Βάσκεζ, Χούλιο Μάρτιν Χερέρα Βελουτίνι και Μαρκ Ροσίνι, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο πρώτο ανέφερε την εξέλιξη.

Ο Τραμπ έχει χορηγήσει μια σειρά χαρών από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι, πολλές από τις οποίες σε πολιτικούς συμμάχους του.