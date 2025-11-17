ΗΠΑ: Με τις πολιτικές του Τραμπ, οι εγγραφές των ξένων φοιτητών μειώθηκαν κατά 17%

Ο αριθμός των νεοεισαχθέντων διεθνών φοιτητών σε κολέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 17% αυτό το φθινόπωρο, μετά τις νέες περιοριστικές διατάξεις για τις φοιτητικές βίζες και άλλες πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.



Μεταξύ των σχολών που ανέφεραν μείωση στις νέες εγγραφές, το 96% δήλωσε ότι οι ανησυχίες σχετικά με τις αιτήσεις για βίζα ήταν ένας παράγοντας, ενώ το 68% ανέφερε τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης, το οποίο συγκέντρωσε δεδομένα από 825 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της αυξημένης εποπτείας της νόμιμης μετανάστευσης, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει θεσπίσει μια σειρά πολιτικών που στοχεύουν στους διεθνείς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να περιορίσει τις εγγραφές τους σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει εξουσιοδοτήσει τους προξενικούς υπαλλήλους να ζητούν από τους αιτούντες βίζα να δημοσιοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν όσους ενδέχεται να είναι εχθρικοί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένες φοιτητικές βίζες έχουν ανακληθεί και οι φοιτητές που ζητούν νέες βίζες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «ενισχύει τα προγράμματα βίζας της χώρας μας για να θέσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ σε πρώτη προτεραιότητα».

Πολλά σχολεία που αναφέρονται στην έκθεση της Δευτέρας δήλωσαν ότι οι καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας που σχετίζονται με τους μεγάλους χρόνους αναμονής ή την προσωρινή διακοπή της έκδοσης βίζας νωρίτερα φέτος, είχαν αντίκτυπο στην ικανότητα των φοιτητών να λάβουν βίζα.

Η έκθεση σημείωσε ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης βίζας, όπως οι καθυστερήσεις και οι απορρίψεις βίζας, αποτελούν από καιρό τον κύριο παράγοντα που επισημαίνουν τα ιδρύματα για τη μείωση των εγγραφών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της NAFSA (Association of International Educators) μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, περίπου 1,2 εκατομμύρια διεθνείς φοιτητές σπούδασαν στις ΗΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Bureau of Economic Analysis, συνέβαλαν με περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ το 2024.



Πολλοί διεθνείς φοιτητές δεν δικαιούνται οικονομική βοήθεια και πληρώνουν τα πλήρη δίδακτρα, αποτελώντας σημαντική πηγή εσόδων για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τη μείωση των εγχώριων εγγραφών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους και τις περικοπές στη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την έκθεση της Δευτέρας, περίπου το 29% των ιδρυμάτων κατέγραψε αύξηση στις νέες διεθνείς εγγραφές, το 14% παρέμεινε σταθερό και το 57% σημείωσε μείωση.

Η πλειονότητα των ιδρυμάτων ανέφερε μείωση στις νέες εγγραφές Ινδών φοιτητών, οι οποίοι πιθανώς ευθύνονται για τη συνολική μείωση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση. Η Ινδία είναι η κορυφαία πηγή διεθνών φοιτητών στα αμερικανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.