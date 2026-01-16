ΗΠΑ και Ιαπωνία θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον αμυντικό τομέα

Το Τόκιο και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν σήμερα να ενισχύσουν την κοινή παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού, κυρίως πυραύλων, και να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στα ύδατα νοτιοδυτικά της Ιαπωνίας, την ώρα που η Κίνα εντείνει την πίεση στον ασιατικό της γείτονα.

Η συμφωνία υπεγράφη έπειτα από συνάντηση που είχαν στην Ουάσινγκτον ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σινζίρο Κοϊζούμι και ο Αμερικανός ομόλογός του Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια της οποίας δεσμεύθηκαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στις αλυσίδες ανεφοδιασμού, περιλαμβανομένων των κρίσιμων ορυκτών.

Η διπλωματική ένταση μεταξύ της Ιαπωνίας και της Κίνας είναι οξυμένη αφού η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι το Τόκιο ενδέχεται να επέμβει στρατιωτικά, αν το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν μέρος του εδάφους της, απάντησε περιορίζοντας τις εξαγωγές προς την Ιαπωνία προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, τροφοδοτώντας την ανησυχία του Τόκιο για την δυνατότητα του Πεκίνου να εμποδίσει και τις εξαγωγές των κρίσιμης σημασίας σπάνιων γαιών.

Την ώρα που «το περιβάλλον ασφαλείας επιδεινώνεται γρήγορα» στην Ασία, «οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι η συμμαχία Ιαπωνίας - ΗΠΑ παραμένει απολύτως σταθερή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας.

Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι επιθυμούν επίσης να ενισχύσουν την κοινή παραγωγή πυραύλων αέρος- αέρος και πυραύλων εδάφους- αέρος. Επίσης δεσμεύθηκαν να προχωρήσουν σε «πιο σύνθετα και πρακτικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια σε διάφορες τοποθεσίες, περιλαμβανομένης της νοτιοδυτικής περιοχής», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η ενίσχυση της άμυνας στη λεγόμενη νοτιοδυτική περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται το νησί Οκινάουα, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ιαπωνίας.

Η Οκινάουα, όπου βρίσκονται οι περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιαπωνία, αποτελεί βασικό προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ για την εποπτεία της Κίνας, του Στενού της Ταϊβάν και της κορεατικής χερσονήσου, με τις δύο χώρες να υπογραμμίζουν τη στρατηγική της σημασία.

Το Τόκιο αυξάνει συνεχώς τις αμυντικές του δαπάνες και η κυβέρνηση της Τακαΐτσι ενέκρινε τον Δεκέμβριο προϋπολογισμό ρεκόρ περίπου 49 δισεκ. ευρώ.

Ο Χέγκσεθ χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή σήμερα χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Τόκιο «πραγματιστικό ρεαλισμό», «πρακτική προσέγγιση» και «κοινή λογική που ενοποιεί τα ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα», σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, όπως πρόσφατα μετονομάστηκε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από τη συνάντηση οι δύο υπουργοί συμμετείχαν σε πρωινή προπόνηση σε γυμναστήριο του στρατού. «Η προπόνηση στο στυλ του αμερικανικού στρατού ήταν πολύ δύσκολη», έγραψε ο Κοϊζούμι στο Χ. «Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να την ολοκληρώσω, λέγοντας στον εαυτό μου: ‘όλα αυτά γίνονται για χάρη της ενίσχυσης της συμμαχίας Ιαπωνίας- ΗΠΑ’».