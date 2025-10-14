ΗΠΑ: Η εκστρατεία Τραμπ κατά των καρτέλ συνεχίζεται - Ανακαλεί δεκάδες βίζες Μεξικανών πολιτικών

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανακαλέσει τις βίζες τουλάχιστον 50 πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων στο Μεξικό, στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ κατά των καρτέλ ναρκωτικών και των φερόμενων πολιτικών συμμάχων τους, δήλωσαν δύο Μεξικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Αν και μερικές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν δημοσιοποιηθεί, το ρεπορτάζ του Reuters δείχνει ότι οι ακυρώσεις των θεωρήσεων είναι πολύ πιο εκτεταμένες απ’ ό,τι είχε γίνει γνωστό.

Σύμφωνα με τρεις πρώην πρεσβευτές των ΗΠΑ, και προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν προβεί σε ανάλογες ανακλήσεις βίζας, αλλά ποτέ σε τέτοια κλίμακα, γεγονός που – όπως σημείωσαν – δείχνει τη διάθεση του Τραμπ να χρησιμοποιεί τη διπλωματία ως εργαλείο επίτευξης πολιτικών στόχων.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σεισμό στους κύκλους της μεξικανικής πολιτικής ελίτ, οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά στις ΗΠΑ και χρειάζονται βίζα για να το πράξουν. Σηματοδοτεί επίσης μια διεύρυνση της αμερικανικής πολιτικής κατά των ναρκωτικών, καθώς στοχεύει σε εν ενεργεία πολιτικούς – κάτι που θεωρείται συνήθως ιδιαίτερα ευαίσθητο διπλωματικά.

Ένας από τους Μεξικανούς αξιωματούχους, ανώτερος πολιτικός, είπε ότι πάνω από 50 πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος Morena έχουν χάσει τη βίζα τους, όπως και δεκάδες αξιωματούχοι από άλλα κόμματα. Οι πηγές ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να εξηγήσουν γιατί ανακαλούν μια βίζα, και το σχετικό κατώφλι είναι πολύ χαμηλότερο απ’ ό,τι για την επιβολή κυρώσεων ή την έναρξη ποινικής δίωξης, σημείωσαν οι πηγές.



«Οι βίζες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν ξένοι αξιωματούχοι, μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε για δραστηριότητες που αντιβαίνουν στα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ». Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, διαφθορά, κατασκοπεία ή διευκόλυνση παράνομης μετανάστευσης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέτι Ντιπάρτμεντ.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί «καλές σχέσεις συνεργασίας» με την κυβέρνηση της Κλαούντια Σέινμπαουμ και επιθυμεί να συνεχίσει τη διμερή συνεργασία «στο πνεύμα της πολιτικής America First».