ΗΠΑ: Το FBI κατηγορεί βουλευτές για άρνηση εκτέλεσης διαταγών υπό τον Τραμπ

Το FBI ζήτησε συνεντεύξεις με έξι δημοκρατικούς βουλευτές των ΗΠΑ, οι οποίοι σε ένα βίντεο μήνυμα είπαν στα μέλη του στρατού ότι μπορούν νόμιμα να αρνηθούν να εκτελέσουν παράνομες διαταγές, όπως δήλωσε την Τρίτη στο Reuters αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η είδηση, που αναφέρθηκε νωρίτερα από το Fox News, έρχεται μια μέρα μετά την απειλή του Πενταγώνου να ανακαλέσει τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, βετεράνο του Ναυτικού και έναν από τους έξι βουλευτές, σε ενεργό υπηρεσία, ενδεχομένως για να αντιμετωπίσει στρατιωτικές κατηγορίες για πράξεις που ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «στασιακές».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τους επικριτές του, έχει προσπαθήσει να αξιοποιήσει την εξουσία της κυβέρνησης για να καταστείλει τη διαφωνία, κατηγόρησε επίσης τους έξι Δημοκρατικούς και δήλωσε ότι το έγκλημα αυτό τιμωρείται με θάνατο.

Ο αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι συνεντεύξεις του FBI με τους βουλευτές είχαν ως στόχο να διαπιστωθεί «εάν υπάρχει κάποια παράνομη πράξη και, στη συνέχεια, να προχωρήσουν από εκεί». Το FBI διευθύνεται από τον Κας Πατέλ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ.

Οι βουλευτές χαρακτήρισαν τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον τους ως τακτική εκφοβισμού που δεν θα καταφέρει να τους σιωπήσει. Δήλωσαν επίσης ότι οι βιντεοσκοπημένες δηλώσεις τους αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τον αμερικανικό νόμο. Οι αμερικανοί στρατιώτες ορκίζονται στην αμερικανική Σύνταγμα, όχι στον πρόεδρο, και σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανόνες πρέπει να ακολουθούν «κάθε νόμιμη γενική διαταγή ή κανονισμό».

Οι άλλοι νομοθέτες που εμφανίστηκαν στο βίντεο που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνουν τη γερουσιαστή Ελίσα Σλότκιν, πρώην αναλύτρια της CIA και βετεράνο του πολέμου στο Ιράκ, και τους βουλευτές Τζέισον Κρόου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρις Ντελουζίο και Κρίσι Χούλαχαν, όλοι βετεράνοι του στρατού. Ο Κέλι είναι συνταξιούχος πλοίαρχος του Ναυτικού και αστροναύτης.

Στο βίντεο, οι νομοθέτες δεν αναφέρθηκαν σε καμία συγκεκριμένη παράνομη διαταγή.

Ωστόσο, το βίντεο δημιουργήθηκε εν μέσω ανησυχιών των Δημοκρατικών ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβιάζει το νόμο διατάζοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρεται να μεταφέρουν ύποπτους εμπόρους ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής. Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε τις επιθέσεις δικαιολογημένες, καθώς οι λαθρέμποροι ναρκωτικών θεωρούνται τρομοκράτες.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων από τον Τραμπ σε αμερικανικές πόλεις.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, δεν υπάρχει κατηγορία για στάση για τους πολίτες, αν και η κατηγορία της «στάσης συνωμοσίας» επισύρει ποινή έως 20 ετών. Αρκετοί ηγέτες της επίθεσης των υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 καταδικάστηκαν για αυτό το έγκλημα πριν ο Τραμπ τους χαρίσει χάρη.

Για τους στρατιώτες, ο Ενιαίος Κώδικας Στρατιωτικής Δικαιοσύνης περιλαμβάνει ένα τμήμα για την στάση, με πιθανές ποινές που περιλαμβάνουν και τη θανατική ποινή.