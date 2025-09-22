Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ την Τρίτη μετά τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Κερκ

Η Disney ανακοίνωσε ότι το «Jimmy Kimmel Live» θα επιστρέψει στον αέρα την Τρίτη, έπειτα από την προσωρινή αναστολή του παρουσιαστή, μετά τις απειλές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) για σχόλια που είχε κάνει σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ανέφερε ότι, κατόπιν συνομιλιών με τον Κίμελ, κατέληξαν στην απόφαση να επανέλθει το σόου στον τηλεοπτικό αέρα την Τρίτη.

Η εταιρεία εξήγησε ότι είχε αναστείλει το πρόγραμμα «για να αποφευχθεί η περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ορισμένα από τα σχόλια του παρουσιαστή θεωρήθηκαν «κακώς χρονισμένα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τζίμι Κίμελ, αστέρας δημοφιλούς «late show», βραδινής πολυσυλλεκτικής εκπομπής στις ΗΠΑ, την είδε να αναστέλλεται εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε την Τετάρτη το δίκτυο ABC.

Την περασμένη Δευτέρα, έθιξε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου των τραμπιστών νεολαίων, που πυροβόλησε στον λαιμό 22χρονος με κυνηγετικό τουφέκι την περασμένη εβδομάδα.

Το προφίλ του υπόπτου, του Τάιλερ Ρόμπινσον – παιδιού ρεπουμπλικάνων γονιών, που όμως μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς περιγράφει με όρους όπως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να κατηγορούσε το θύμα πως διέσπειρε «μίσος», ενώ είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα – διχάζει τη χώρα.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στον οποίο πίστωνε την κινητοποίηση μέρους της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του, ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη στη «ριζοσπαστική αριστερά», γεννώντας ανησυχίες για επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης και της ελευθερίας του λόγου.