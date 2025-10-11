ΗΠΑ: Δεν βρέθηκαν επιζώντες μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί

Οι ερευνητές δεν αναμένουν να βρουν επιζώντες στον τόπο της τεράστιας έκρηξης σε στρατιωτική εταιρεία εκρηκτικών στο Τενεσί, η οποία άφησε 18 αγνοούμενους, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Η έκρηξη, η οποία έγινε αισθητή για μίλια, ισοπέδωσε ένα κτίριο στα κεντρικά γραφεία της Accurate Energetic Systems, έκτασης 1.300 στρεμμάτων (5 τετραγωνικών χιλιομέτρων), νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Μπάκσνορτ, περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο δυτικά του Νάσβιλ.

«Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν περάσει από σχεδόν κάθε τετραγωνικό εκατοστό αυτής της εγκατάστασης και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανακτήσει κανέναν επιζώντα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις. «Είναι μια μεγάλη απώλεια για τις κοινότητές μας».

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν ακριβή αριθμό νεκρών, αλλά προηγουμένως είχαν δηλώσει ότι 18 άνθρωποι αγνοούνται. Ο Ντέιβις επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση είχε μετατοπιστεί από τη διάσωση στην ανάκτηση και ότι οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν τεστ DNA για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα όσων πέθαναν.

Οι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων του FBI και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών, εξακολουθούν να εργάζονται για να προσδιορίσουν την αιτία της έκρηξης, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η παρουσία εκρηκτικών και άλλων πυρομαχικών στο ακίνητο έχει περιπλέξει την έρευνα στον τόπο του συμβάντος.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η εταιρεία ευχαρίστησε τους πρώτους ανταποκριτές, αλλά δεν ανέφερε πιθανή αιτία.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες, τους συναδέλφους και τα μέλη της κοινότητας που επηρεάστηκαν από αυτό το περιστατικό», ανέφερε η εταιρεία.

Η Accurate Energetic Systems αναπτύσσει, κατασκευάζει και αποθηκεύει εκρηκτικά για «στρατιωτικές, αεροδιαστημικές και εμπορικές αγορές κατεδαφίσεων», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα κεντρικά γραφεία περιλαμβάνουν οκτώ κτίρια παραγωγής και ένα εργαστήριο ποιότητας.

Μια μικρή έκρηξη πυρομαχικών στο εργοστάσιο το 2014 σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε τρία, σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.