WSJ, Reuters, Axios

Η Τεχνητή Νοημοσύνη Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Όπως αναμετέδωσε το Reuters, η ανάπτυξη του Claude έγινε μέσω της συνεργασίας της Anthropic με την εταιρεία δεδομένων Palantir Technologies, της οποίας οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται ευρέως από το Πεντάγωνο και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, ο Λευκός Οίκος, η Anthropic και η Palantir δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα σχολιασμού.

Το Πεντάγωνο πιέζει κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic, να καταστήσουν τα εργαλεία τους διαθέσιμα σε διαβαθμισμένα δίκτυα χωρίς πολλούς από τους συνήθεις περιορισμούς που επιβάλλουν στους χρήστες, μετέδωσε αποκλειστικά το Reuters την Τετάρτη.

Πολλές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύσσουν προσαρμοσμένα εργαλεία για τον αμερικανικό στρατό, τα περισσότερα από τα οποία λειτουργούν μόνο σε μη διαβαθμισμένα δίκτυα που χρησιμοποιούνται κυρίως για διοικητικούς σκοπούς.

Η Anthropic είναι η μόνη που είναι διαθέσιμη σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα μέσω τρίτων παρόχων, αν και η κυβέρνηση εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις πολιτικές χρήσης της εταιρείας.

Οι πολιτικές χρήσης της Anthropic, η οποία συγκέντρωσε 30 δισ. δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης και αποτιμάται πλέον στα 380 δισ. δολάρια, απαγορεύουν τη χρήση του Claude για υποστήριξη βίας, σχεδιασμό όπλων ή διεξαγωγή επιτήρησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο σε τολμηρή επιδρομή στις αρχές Ιανουαρίου και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα επιβεβαίωσε και το Axios, όπου σε δημοσίευμά του ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Claude της Anthropic κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ενδέχεται πλέον να απειλήσουν τη συνεργασία της εταιρείας με το Πεντάγωνο.

Μετά τις αποκαλύψεις για τη χρήση του Claude στην επιχείρηση, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι το Πεντάγωνο θα επανεξετάσει τη συνεργασία του με την Anthropic.

«Η Anthropic ρώτησε αν το λογισμικό της χρησιμοποιήθηκε στην επιδρομή για τη σύλληψη του Μαδούρο, γεγονός που προκάλεσε πραγματικές ανησυχίες στο Υπουργείο Άμυνας, καθώς υποδήλωνε ότι ενδέχεται να μην ενέκρινε τη χρήση του», ανέφερε ο αξιωματούχος.

«Οποιαδήποτε εταιρεία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή επιτυχία των δυνάμεών μας στο πεδίο είναι μια εταιρεία της οποίας τη συνεργασία πρέπει να επανεξετάσουμε στο μέλλον».

Εκπρόσωπος της Anthropic διέψευσε τον ισχυρισμό: «Η Anthropic δεν έκανε καμία τέτοια κλήση στο Υπουργείο Άμυνας».