Ικανοποίηση από την ΕΕ για τις εκλογές στη Μολδαβία και το «ευρωπαϊκό μέλλον»

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε την ικανοποίηση της τη Δευτέρα για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία, που είδε το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της νυν προέδρου, Μάγια Σάντου, να σημειώνει μεγάλη νίκη και να λαμβάνει το 50% των ψήφων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε προς τους Μολδαβούς «κάνατε σαφή την επιλογή σας:

Ευρώπη. Δημοκρατία. Ελευθερία.

Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Και θα σταθούμε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Το μέλλον είναι δικό σας».

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υποστήριξε πως «ο λαός της Μολδαβίας μίλησε και το μήνυμά του είναι σαφές και ξεκάθαρο. Επέλεξε τη δημοκρατία, τις μεταρρυθμίσεις και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, παρά την πίεση και την παρέμβαση της Ρωσίας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σημείωσε πως «η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Μολδαβίας στις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες και στην επιθυμία της για ελευθερία και κυριαρχία».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαιρέτισε το θάρρος του μολδαβικού λαού για την διατήρηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

«Οχι μόνο σώσατε την δημοκρατία και διατηρήσατε την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά σταθήκατε επίσης εμπόδιο στις προσπάθειες της Ρωσίας να πάρει τον έλεγχο της περιοχής», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός τονίζοντας ότι είναι «ένα καλό μάθημα για όλους εμάς».

Υπενθυμίζεται πως το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021 σ' αυτή τη χώρα που είναι από τις πιο φτωχές της Ευρώπης, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με τις προβολές, το PAS είναι πιθανό να διατηρήσει την απόλυτη πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο με 55 έδρες στις 101. Στην απερχόμενη βουλή είχε 63 έδρες.

Το PAS κέρδισε το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%. Ένας από τους ηγέτες αυτού του τελευταίου, ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντόντον (2016-2020).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται, με 7,99%, το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου του Κισινάου Ίον Τσεμπάν, ο οποίος είχε καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν εναντίον του PAS.