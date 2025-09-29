Εκλογές στη Μολδαβία: Καθαρή νίκη των φιλοευρωπαϊστών της Σαντού

Καθαρή νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας πέτυχε την Κυριακή το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Μάγια Σάντου.

Με περισσότερο από το 99,52% των ψήφων καταμετρημένο, το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) έλαβε το 50,03%% των ψήφων, έναντι 24,26% για το Πατριωτικό Μπλοκ, το οποίο αντιτίθεται στη σύσφιξη των σχέσεων με τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μέσω του ιστοτόπου της.

Η υπόλοιπη κατανομή των ψήφων υποδηλώνει ότι το PAS θα μπορούσε να εξασφαλίσει την κρίσιμη πλειοψηφία που χρειάζεται στην 101μελή Βουλή

Άλλες δυνάμεις που αναμένεται να εισέλθουν στο κοινοβούλιο είναι το φιλοευρωπαϊκό «Εναλλακτική» και το λαϊκιστικό «Κόμμα Μας», με περίπου 8% και 6,2% αντίστοιχα.

Η επίσημη τελική καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται αργότερα τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, η προετοιμασία για τις εκλογές που οι ηγέτες του PAS χαρακτήρισαν ως τις πιο σημαντικές εκλογές στη Μολδαβία από την ανεξαρτησία της, αμαυρώθηκε από κατηγορίες για ανέντιμο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Η κυβέρνηση της Σάντου προειδοποίησε τους Μολδαβούς ότι η Ρωσία είχε προσπαθήσει να επηρεάσει την ψηφοφορία μέσω εκτεταμένης παραπληροφόρησης και αγοράς ψήφων.

Ο Στανισλάβ Σεκριέρου, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σάντου, δήλωσε ότι η εκλογική υποδομή και οι κυβερνητικοί ιστότοποι δέχθηκαν κυβερνοεπιθέσεις και ότι έλαβαν ψευδείς απειλές για βόμβες σε εκλογικά τμήματα στη Μολδαβία και στο εξωτερικό.

Η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στη Μολδαβία.

Την Κυριακή, ο Ντόντον κάλεσε σε διαμαρτυρίες μπροστά από το κοινοβούλιο τη Δευτέρα, ισχυριζόμενος ότι η Σάντου σχεδίαζε να ακυρώσει την ψηφοφορία. Δεν παρέθεσε αποδείξεις.

Οι αρχές θα παρακολουθήσουν στενά για να δουν αν ο Ντόντον θα υλοποιήσει την απειλή του και πόσο κόσμο θα μπορέσει να συγκεντρώσει αν το κάνει.

Τις ημέρες πριν από την ψηφοφορία, οι εκλογικοί υπάλληλοι απέκλεισαν δύο φιλορωσικά κόμματα από τις εκλογές, εν μέσω καταγγελιών για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Μολδαβία, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία με 2,4 εκατομμύρια κατοίκους, που έχει πληγεί από τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία, την υποτιθέμενη ρωσική παρέμβαση και την έλλειψη ενέργειας, ταλαντεύεται εδώ και καιρό μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Ομάδες της αντιπολίτευσης, όπως το Πατριωτικό Μπλοκ, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την οργή των ψηφοφόρων για την οικονομική δυσπραγία και τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων - παράπονα που επιδεινώθηκαν από αυτό που οι αξιωματούχοι αποκαλούν ευρεία παραπληροφόρηση.

Ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλός, γύρω στο 7%, ενώ οι Μολδαβοί επιβαρύνονται επίσης με υψηλότερο κόστος για την εισαγόμενη ενέργεια.

Ωστόσο, η ισχυρότερη από το αναμενόμενο εκλογική επίδοση του PAS υποδηλώνει ότι το πρόγραμμά του για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη ρήξη με τη Ρωσία εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση σε ευρύ φάσμα ψηφοφόρων.