IDF: Παλαιστίνιοι παραβίασαν την «κίτρινη γραμμή» εκεχειρίας

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη βόρεια Γάζα, όταν ομάδες Παλαιστινίων παραβίασαν τη γραμμή εκεχειρίας και πλησίασαν θέσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Συγκεκριμένα, οι ύποπτοι διέσχισαν τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή».

Ο στρατός δήλωσε ότι έγιναν προσπάθειες να απομακρυνθούν οι ύποπτοι και, αφού αυτοί αρνήθηκαν να υπακούσουν, το IDF άνοιξε πυρ για «απομάκρυνση της απειλής».

⭕️ Earlier today, several suspects were spotted crossing the yellow line and approaching IDF troops in northern Gaza, a clear violation of the agreement.



After multiple attempts to distance them, the suspects refused to comply, prompting troops to open fire to remove the threat.… — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025

« Νωρίτερα σήμερα, αρκετοί ύποπτοι εντοπίστηκαν να διασχίζουν την κίτρινη γραμμή και να πλησιάζουν στρατεύματα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη βόρεια Γάζα, γεγονός που αποτελεί σαφή παραβίαση της συμφωνίας», ανέφερε ο στρατός

Το στρατόπεδο αρνείται τις αναφορές ότι οι ύποπτοι ή άλλοι ένοπλοι κατάφεραν να παραβιάσουν στρατιωτικό φυλάκιο στην περιοχή. «Οι αναφορές για διείσδυση τρομοκρατών σε θέση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είναι λανθασμένες», σημειώνουν οι IDF.

«Οι IDF καλούν τους κατοίκους της Γάζας να ακολουθούν τις οδηγίες του και να μην πλησιάζουν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στην περιοχή», προστίθεται στην ανακοίνωση.