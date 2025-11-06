IDF: Αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο με στόχο τον κατασκευαστικό βραχίονα της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν σήμερα αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι ο στόχος ήταν μέλη του λεγόμενου κατασκευαστικού βραχίονα των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις IDF, όπως αναφέρουν σε ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Χ, τα μέλη στοχοποιήθηκαν ενώ βρίσκονταν συγκεντρωμένα σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ, η οποία χρησιμοποιούνταν «για την παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες της οργάνωσης προκειμένου να αποκαταστήσουν τρομοκρατικές υποδομές» που είχαν καταστραφεί στις συγκρούσεις του περασμένου έτους.

צה״ל תקף מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בארגון הטרור חיזבאללה



צה״ל תקף לפני זמן קצר, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון.



התשתית שימשה לייצור ציוד שבעזרתו מחבלי הארגון פעלו… pic.twitter.com/DxCQs2HjpB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2025

Ο στρατός πρόσθεσε ότι οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων μελών συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Μάλιστα, οι IDF καταλήγουν στην ανάρτησή τους επισημαίνοντας ότι «θα συνεχίσουμε να ενεργού,ε για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ».