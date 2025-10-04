Ιαπωνία: Η πρώην υπουργός Εσωτερικών στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος - Στον «δρόμο» για την πρωθυπουργία

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, κέρδισε το Σάββατο την κούρσα για την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός.

Η νικήτρια αναμένεται να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, καθώς το κόμμα παραμένει το μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες εκλογές, η συμμαχία υπό την ηγεσία του LDP δεν διαθέτει πλέον πλειοψηφία σε καμία από τις δύο Βουλές και θα χρειαστεί τη συνεργασία των βουλευτών της αντιπολίτευσης για να κυβερνήσει αποτελεσματικά.

Η Τακαΐτσι νίκησε τον νυν υπουργό Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι σε δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, αφού κανένας από τους πέντε υποψηφίους δεν κέρδισε την πλειοψηφία στον πρώτο γύρο.

Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου.

Το «παράδειγμα» της Θάτσερ

Το Reuters σημειώνει πως η Τακαΐτσι κληρονομεί ένα κόμμα σε κρίση.

Διάφορα άλλα κόμματα, όπως το δημοσιονομικά επεκτατικό Δημοκρατικό Κόμμα για τον Λαό και το αντι-μεταναστευτικό Sanseito, προσελκύουν σταθερά ψηφοφόρους, ειδικά νεότερους, μακριά από το LDP.

«Πρόσφατα, άκουσα σκληρές φωνές από όλη τη χώρα που έλεγαν ότι δεν ξέρουμε πια τι πρεσβεύει το LDP», είπε η Τακαΐτσι στην ομιλία της πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

«Αυτό το αίσθημα επείγοντος με ώθησε. Ήθελα να μετατρέψω τις ανησυχίες των ανθρώπων για την καθημερινή τους ζωή και το μέλλον σε ελπίδα», πρόσθεσε.

Η Τακαΐτσι, η οποία δηλώνει ότι η ηρωίδα της είναι η Μάργκαρετ Θάτσερ, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας, είναι υποστηρίκτρια της στρατηγικής «Abenomics» του δολοφονηθέντα πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, που αποσκοπούσε στην τόνωση της οικονομίας με επιθετικές δαπάνες και χαλαρή νομισματική πολιτική, ενώ έχει επικρίνει στο παρελθόν τις αυξήσεις των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Μια τέτοια αλλαγή πολιτικής θα μπορούσε να τρομάξει τους επενδυτές που ανησυχούν για ένα από τα μεγαλύτερα χρέη στον κόσμο.

Η Τακαΐτσι έχει επίσης θέσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της επενδυτικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία μείωσε τους επιβαρυντικούς δασμούς σε αντάλλαγμα για επενδύσεις που υποστηρίζονται από τους Ιάπωνες φορολογούμενους.

Οι εθνικιστικές της θέσεις – όπως οι τακτικές επισκέψεις της στο ιερό Γιασουκούνι, αφιερωμένο στους πεσόντες του πολέμου της Ιαπωνίας, το οποίο ορισμένοι ασιατικοί γείτονες θεωρούν σύμβολο του παρελθόντος μιλιταρισμού της χώρας – ενδέχεται να προκαλέσουν την οργή της Νότιας Κορέας και της Κίνας.

Επίσης, τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του ειρηνιστικού μεταπολεμικού συντάγματος της Ιαπωνίας και πρότεινε φέτος ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να σχηματίσει μια «ημι-ασφαλιστική συμμαχία» με την Ταϊβάν, το δημοκρατικά κυβερνούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα.