Ιαπωνία: Διακοπή ηλεκτροδότησης στο σιδηρόδρομο του Τόκιο - Προβλήματα για 673.000 επιβάτες (pics&vid)

Μπλακάουτ που σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο σήμερα το πρωί προκάλεσε προβλήματα στη μετακίνηση σχεδόν 673.000 επιβατών καθώς ανεστάλη η λειτουργία δύο βασικών γραμμών, των Γιαμανότε και Κεϊχίν-Τοχόκου, που εξυπηρετούν ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του κόσμου.

Η JR East, η μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε ότι η αδυναμία να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον σταθμό Ταμάτσι του Τόκιο στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σήμερα χωρίς ρεύμα και οι δύο γραμμές.

Tokyo train lines suspended after power outage. pic.twitter.com/2KURGnl7r7 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 16, 2026

Εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι φάνηκε να βγαίνει καπνός από έναν μετασχηματιστή κοντά στον σταθμό. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεϊχίν-Τοχόκου, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο ανάμεσα σε σταθμούς, και περπάτησαν κατά μήκος των γραμμών για να απομακρυνθούν με τη βοήθεια πυροσβεστών και προσωπικού των σιδηροδρόμων.

🇯🇵 Absolute chaos during rush hour. This is what… pic.twitter.com/Q5XgWPyipS — GLOBAL PULSE 360 (@DataIsKnowldge) January 16, 2026

Κοντά στον σταθμό Ταμάτσι αναφέρθηκε πυρκαγιά στις ράγες, όπου συναντώνται και οι δύο γραμμές, λίγο πριν από τις 8 π.μ, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο NHK. Η φωτιά στον μετασχηματιστή σβήστηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η γραμμή Γιαμανότε εξυπηρετεί σταθμούς όπως το Σινζούκου, που δέχεται περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, ενώ η γραμμή Κεϊχίν-Τοχόκου συνδέει μεγάλα κέντρα όπως το Τόκιο και η Γιοκοχάμα.