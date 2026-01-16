Η OpenAI και η Microsoft προσπάθησαν να αποφύγουν μια δικαστική αναμέτρηση με τον Ίλον Μασκ, όμως μια ομοσπονδιακή δικαστής δεν πείστηκε: την Πέμπτη δεν αποδέχθηκε τα αιτήματα απόρριψης της αγωγής και όρισε τη διεξαγωγή δίκης με ενόρκους στα τέλη Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές θα αναμετρηθούν επισήμως σε δικαστήριο στο Όκλαντ, με τη Microsoft να σύρεται επίσης στη νομική μάχη.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το παρασκήνιο θυμίζει σενάριο τηλεοπτικής σειράς για τον κόσμο της τεχνολογίας. Ο Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν συνίδρυσαν την OpenAI μαζί με άλλους το 2015, ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό με φιλόδοξους φιλανθρωπικούς στόχους.

Όμως το κλίμα αυτό δεν κράτησε για πολύ — ο Μασκ αποχώρησε και το 2023 ίδρυσε τη δική του εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, την xAI, και πλέον υποστηρίζει ότι οι πρώην συνεργάτες του πρόδωσαν την αρχική αποστολή τους, λαμβάνοντας δισεκατομμύρια από τη Microsoft και αναδιαρθρώνοντας την OpenAI σε κερδοσκοπικό σχήμα.

Οι σχέσεις φαίνεται να έχουν επιδεινωθεί σε όλα τα μέτωπα. Η OpenAI και η Microsoft παραμένουν επιχειρηματικοί εταίροι, αλλά ολοένα και περισσότερο ανταγωνίζονται άμεσα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο Μασκ και ο Άλτμαν έχουν μετατραπεί από συνεργάτες σε ορκισμένους εχθρούς, με την OpenAI να χαρακτηρίζει την αγωγή του Μασκ «αβάσιμη» και «παρενόχληση», καθώς και απόπειρα καθυστέρησης των δραστηριοτήτων της.

Η δικαστής έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να αποφανθεί σώμα ενόρκων για το αν η OpenAI παραβίασε τις δεσμεύσεις της ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Οι ένορκοι θα κληθούν επίσης να αποφασίσουν αν η Microsoft βοήθησε εν γνώσει της την OpenAI να αθετήσει τις υποσχέσεις της, αν και η δικαστής απέρριψε τον ισχυρισμό του Μασκ ότι η Microsoft αποκόμισε αδικαιολόγητο όφελος εις βάρος του.