Τουρκία σχεδιάζει να προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Συρία και να συνάψει συμφωνία που θα της επιτρέπει να στοχεύει Κούρδους μαχητές που δραστηριοποιούνται κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν την προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων, drones, πυροβολικού, πυραύλων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας τις επόμενες εβδομάδες, είπαν οι αξιωματούχοι, ζητώντας να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Ο εξοπλισμός θα αναπτυχθεί στη βόρεια Συρία, αποφεύγοντας την πρόκληση εντάσεων με το Ισραήλ στα νοτιοδυτικά, είπαν.

Οι σχεδιαζόμενες αποστολές της Τουρκίας αποσκοπούν στην υποστήριξη του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σάραα, πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας ανατροπής του δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους και επιδιώκει να ενώσει τη χώρα υπό την ηγεσία του. Ο στρατιωτικός εξοπλισμός αναμένεται να βοηθήσει τον Σάραα να ανασυγκροτήσει τον στρατό του έθνους, αφού το Ισραήλ κατέστρεψε μεγάλο μέρος του στρατιωτικού οπλοστασίου της Συρίας λίγο μετά την εκδίωξη του Άσαντ.

Η κίνηση υπογραμμίζει επίσης την ανησυχία της Άγκυρας για τη βορειοανατολική Συρία, η οποία συνορεύει με την Τουρκία και ελέγχεται από τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Μια επιδραστική φράξια εντός των SDF, οι Κούρδοι YPG, συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ή ΡΚΚ — την αυτονομιστική οργάνωση που διεξήγαγε πόλεμο 40 ετών για αυτονομία κατά της Τουρκίας και χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ομάδα από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τουρκία και η Συρία έχουν συζητήσει την επέκταση μιας σχεδόν τριών δεκαετιών παλιάς συμφωνίας ασφαλείας που επιτρέπει στην πρώτη να χτυπά Κούρδους μαχητές που δρουν κοντά στα σύνορα, είπαν οι αξιωματούχοι. Η Τουρκία θέλει να επεκτείνει την επιτρεπόμενη εμβέλεια στα 30 χιλιόμετρα (19 μίλια), από 5 χιλιόμετρα που είναι τώρα, είπαν.

Το ΡΚΚ ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα καταθέσει τα όπλα και θα διαλυθεί, αλλά η ειρηνευτική διαδικασία προχωρά αργά λόγω αβεβαιοτήτων σχετικά με τη διαδικασία αφοπλισμού και τα βήματα που μπορεί να κάνει η Τουρκία για να ικανοποιήσει τα κουρδικά αιτήματα.