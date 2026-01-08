Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει τη Συρία μετά τα αιματηρά επεισόδια στο Χαλέπι (vids)

Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη «να υποστηρίξει» τον συριακό στρατό στην «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» κατά των «Κούρδων μαχητών» στο Χαλέπι, τη μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Συρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

«Αν η Συρία ζητήσει τη βοήθειά μας, η Τουρκία θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου που υιοθετεί τον όρο «αντιτρομοκρατική επιχείρηση», μία ημέρα μετά τις φονικές συγκρούσεις ανάμεσα στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές στο Χαλέπι.

«Η ασφάλεια της Συρίας είναι η δική μας ασφάλεια», τονίζεται στην ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται ότι μέχρι σήμερα οι μάχες πραγματοποιούνται «αποκλειστικά από τον συριακό στρατό».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτουλμούς είχε δηλώσει ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Χαλέπι ώρα με την ώρα και είναι έτοιμη να προσφέρει συνδρομή.

Οι σφοδρές συγκρούσεις στο Χαλέπι ανάμεσα στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές οδήγησαν στην έξοδο χιλιάδων αμάχων

Syria: the city of Aleppo is facing some of the worst violence since the fall of the Assad regime as tensions between the STG and local SDF-aligned Asayish forces are at a boiling point.



The interim government has stated that within 20 minutes it will resume military action. pic.twitter.com/40vbkL0cA0 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 8, 2026

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει «μεσολαβητικό» ρόλο για την «αποκλιμάκωση».

Σύμφωνα με τη συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 17 άνθρωποι, εκ των οποίων 16 άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν την Τρίτη ανάμεσα στις δυνάμεις της Δαμασκού και τους Κούρδους μαχητές.

Το νέο κύμα βίας συνοδεύει την αποτυχία στην εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρτίου ανάμεσα στη συριακή ηγεσία και τους Κούρδους μαχητές η οποία προέβλεπε την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στους θεσμούς του νέου κράτους της Συρίας.

Unelected Syrian government launches military operation in Aleppo against Kurdish-led SDF



45,000+ civilians displaced from Kurdish neighborhoods



SDF accuses Damascus of "🅱️latant violation of international humanitarian law"



UN calls for immediate de-escalation pic.twitter.com/8Kc0AjWvE2 — Boi Agent One (@boiagentone) January 8, 2026

Οι συριακές αρχές προειδοποίησαν σήμερα ότι οι βομβαρδισμοί των περικυκλωμένων από το συριακό στρατό κουρδικών συνοικιών του Χαλεπίου θα επαναληφθούν.

Η Τουρκία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 900 χιλιομέτρων με τη Συρία έχει διεξαγάγει κατά την περίοδο 2016-2019 σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των Κούρδων μαχητών τους οποίους θεωρεί παρακλάδι του PKK.