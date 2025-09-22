Η Τουρκία θα αποστείλει σύντομα στρατεύματα για να βοηθήσει στην εκπαίδευση του στρατού του Νίγηρα στην καταπολέμηση των ενόπλων μαχητικών ομάδων, καθώς η Άγκυρα στρέφει όλο και περισσότερο την προσοχή της προς την Αφρική, μετέδωσε τη Δευτέρα το -καλά πληροφορημένο σε θέματα που αφορούν τη διπλωματία της Άγκυρας- Middle East Eye.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία επιδιώκει μια στενότερη συνεργασία με τον Νίγηρα στον τομέα της ασφάλειας από το 2020, όταν οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής εκπαίδευσης και συνεργασίας.

Τον Ιούλιο του 2023, ο στρατός του Νίγηρα ανέτρεψε την πολιτική κυβέρνηση, υποσχόμενος να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και άλλα ζητήματα ασφάλειας.

Με την ακύρωση των συμφωνιών ασφάλειας με τους δυτικούς εταίρους, η χούντα έδειξε ότι αναζητά νέες συμμαχίες, όπως με την Τουρκία και τη Ρωσία.

Τον Ιούλιο, η Τουρκία και ο Νίγηρας υπέγραψαν επίσης συμφωνία στρατιωτικής οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν στον τομέα της άμυνας.

Ο Ιμπραήμ Μπαχίρ Αμπντουλάι, διδακτορικός ερευνητής στο Διεθνές Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Αφρικανικών Σπουδών του Μπάιροϊτ, είπε ότι η ρωσική υποστήριξη προς τον Νίγηρα έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της χώρας, καθιστώντας απαραίτητη τη διαφοροποίηση των εξωτερικών σχέσεων των Νιγηριανών.

«Σε αυτό το σημείο, η Τουρκία, με την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της, το αυξανόμενο ενδιαφέρον της για την περιοχή του Σαχέλ και την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της, έχει καταστεί ιδανικός εταίρος για τον Νίγηρα», είπε.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία και το Ιράκ έχουν διευκολύνει την Τουρκία να αναδιατάξει ορισμένες δυνάμεις στην Αφρική. Από τον Μάιο, η νέα προσέγγιση της Άγκυρας προς τις κουρδικές ομάδες έχει δημιουργήσει μια ασταθή ηρεμία και στις δύο χώρες.

Ένας μικρός αριθμός Τούρκων κομάντος και ειδικών δυνάμεων που στο παρελθόν υπηρέτησαν και απέκτησαν εμπειρία στη Συρία και το Ιράκ θα αναπτυχθούν στο Νίγηρα, όπου θα βοηθήσουν τον στρατό με εκπαίδευση στο πλαίσιο της καταπολέμησης του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα.