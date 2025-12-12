Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του Euroclear

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων Euroclear, που έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες, κατηγορώντας το για ενέργειες που της προκαλούν βλάβη, καθώς πλήττουν την ικανότητά της να διαθέτει τα κεφάλαια και τα χρεόγραφά της.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Η τράπεζα αναφερόταν σε δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Στη μία από τις λύσεις αυτές, η Επιτροπή της ΕΕ θα μπορεί να δανειστεί υπόλοιπα ταμείου από χρηματοοικονομικούς θεσμούς της ΕΕ που διακρατούν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να εκδώσει ένα δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα αντιμετωπιζόταν με «τη σκληρότερη αντίδραση».

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα αμφισβητηθεί ενώπιον «εθνικών δικαστηρίων, δικαστικών αρχών ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, διαιτητικών δικαστηρίων και άλλων διεθνών δικαστικών οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων στις επικράτειες των κρατών μελών του ΟΗΕ».



Η προσφυγή στο δικαστήριο της Μόσχας έρχεται μετά από ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.



«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.