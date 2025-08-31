Ρωσικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη βόρεια και νότια Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας άφησαν σχεδόν 60.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπόσχεται εκδίκηση, δίνοντας εντολή για νέες επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Μετά από τρία και μισό χρόνια πολέμου, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις τους τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ρωσία έχει στοχεύσει το ενεργειακό και το συγκοινωνιακό δίκτυο της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικές πετρελαϊκές διυλιστήρια και αγωγούς.

«Θα συνεχίσουμε τις ενεργές επιχειρήσεις με τον ακριβή τρόπο που απαιτείται για την άμυνα της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις και οι πόροι είναι έτοιμοι. Έχουν προγραμματιστεί και νέες βαθιές επιθέσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, μετά τη συνάντησή του με τον ανώτατο στρατηγό της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα σχέδια.

Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. First and foremost, about the Pokrovsk direction, where the Russian army is concentrating its greatest efforts and, accordingly, suffering the heaviest losses. Our units continue to carry out their assigned tasks in the Donetsk… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025

Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, η DTEK, ανέφερε ότι τα ρωσικά drones επιτέθηκαν σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν ότι 29.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα νωρίς την Κυριακή.

Πιο σφοδρά πλήγηκε η παραθαλάσσια πόλη Τσορνόμορσκ, κοντά στην Οδησσό, όπου υπήρξαν και ζημιές σε κατοικίες και διοικητικά κτίρια, δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, ο κυβερνήτης της ευρύτερης περιοχής της Οδησσού.

«Οι κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες», είπε ο Κίπερ στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την επίθεση.

Η εταιρεία ενέργειας DTEK δήλωσε ότι η επείγουσα επισκευαστική εργασία θα ξεκινήσει μόλις η στρατιωτική υπηρεσία δώσει το «πράσινο φως».

Σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο μεγάλο και στρατηγικής σημασίας λιμάνι, ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Μπελίζας υπέστη μικρές ζημιές μετά από σύγκρουση με άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ρωσικά ντρόουν στοχοθέτησαν επίσης την περιοχή του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, νωρίς σήμερα το πρωί, καταστρέφοντας ενεργειακές υποδομές και βυθίζοντας στο σκοτάδι 30.000 νοικοκυριά, μεταξύ άλλων ένα τμήμα της πόλης Νιζίν, έγινε γνωστό από τον τοπικό κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Τσάους.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 142 ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι η αεράμυνά της κατάφερε να καταρρίψει 126 εξ αυτών. Εντούτοις, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες.