Η Ιαπωνία γράφει ιστορία καθώς η Τακαΐτσι γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Η Σανάε Τακαΐτσι έγραψε ιστορία σήμερα, κερδίζοντας την κοινοβουλευτική ψηφοφορία της Ιαπωνίας και έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, με τις εγχώριες χρηματιστηριακές αγορές να επευφημούν την άνοδό της.

Ο Τακαΐτσι συγκέντρωσε 237 ψήφους στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, ακυρώνοντας την ανάγκη για επαναληπτική ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή των 465 εδρών, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.



Η νίκη της έρχεται μετά τη συμμαχία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος με το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας και σύμφωνα με πληροφορίες υπέγραψε συμφωνία το Σαββατοκύριακο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Ο Τακαΐτσι συμφώνησε να υποστηρίξει τις πολιτικές του JIP, όπως η μείωση των βουλευτικών εδρών, η δωρεάν εκπαίδευση στο λύκειο και η διετής παύση του φόρου κατανάλωσης τροφίμων, σύμφωνα με το Reuters.