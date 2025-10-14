Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα άλλες τέσσερις σορούς Ισραηλινών ομήρων

Η Χαμάς ενημέρωση τους διαμεσολαβητές της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα πως θα αρχίσει τη μεταφορά των σορών τεσσάρων νεκρών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ στις 22:00 της Τρίτης, όπως δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και ότι η ροή της βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα θα μειωθεί, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς να παραδώσει τα πτώματα των ομήρων που κρατά.

«Χρειαζόμαστε να ανοίξουν όλα τα συνοριακά περάσματα. Όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το Ράφα, τόσο περισσότερο παρατείνεται η ταλαιπωρία των ανθρώπων στη Γάζα, ειδικά εκείνων που έχουν εκτοπιστεί στο νότο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ρικάρντο Πίρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τη Δευτέρα, καθώς οι τελευταίοι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι ανταλλάχθηκαν με Παλαιστίνιους κρατούμενους, αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι θα σταλούν γρήγορα προμήθειες βοήθειας στην περιοχή, όπου ένας παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της πείνας προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν λιμό.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή της βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει περίπου 600 φορτηγά με βοήθεια να εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Δεν απάντησε σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια την Τρίτη.

Όλη η βοήθεια μέχρι στιγμής έχει περάσει από το νότιο και κεντρικό πέρασμα του Κισουφίμ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, ενώ τα περάσματα στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής κρίσης στη βόρεια Γάζα, όπου επιστρέφουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, παραμένουν κλειστά.