Ισραήλ: Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας - Κλείνει το πέρασμα στη Ράφα

Το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου την Τετάρτη, όπως απαιτούσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα.

Συγκεκριμένα, το Τελ Αβίβ κατηγορεί τη Χαμάς για αθέτηση της συμφωνίας αφού αντί των 28 σορών παρέδωσε χθες μόλις τέσσερις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Οι τρομοκράτες έχουν δηλώσει πως αγνοούν που βρίσκονται ορισμένες σοροί ομήρων, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό,

Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει εξηγήσει τους λόγους που παρέδωσε μόλις τέσσερις σορούς, ενώ την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο Al Araby του Κατάρ, αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται μέσα στη Γάζα και συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών των νεκρών ομήρων.

Ακόμα, έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ θα μειώσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που ρέει προς τη Γάζα, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως μεταδίδει το Times of Israel.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων άμυνας ότι η Χαμάς δεν έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να επιστρέψει τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων.

Χθες, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σοροί παραμένουν ακόμη στη Γάζα.