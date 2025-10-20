Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ σορό ομήρου στις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας

Η Χαμάς αναμένεται να επιστρέψει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Iσραηλινοί αξιωματούχοι στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Η τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ.

Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Ιζζ αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εντόπισε τα λείψανα ενός από τους νεκρούς ομήρους που κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Γάζα και ότι θα τα επιστρέψει την ίδια μέρα, εφόσον «οι συνθήκες στο πεδίο είναι κατάλληλες».

«Οι Ταξιαρχίες al-Qassam βρήκαν σήμερα το πτώμα ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων αναζήτησης», δήλωσε η τρομοκρατική οργάνωση.

Η Χαμάς θα «παραδώσει [τα λείψανα] σήμερα, εάν οι συνθήκες στο πεδίο είναι κατάλληλες. Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση θα εμποδίσει την αναζήτηση, την εκσκαφή και την ανάκτηση των πτωμάτων, γεγονός που θα καθυστερήσει την ανάκτηση των πτωμάτων των νεκρών της κατοχής», πρόσθεσαν οι Ταξιαρχίες Izzadin al-Qassam.