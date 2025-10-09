Live: Υπογράφεται η ιστορική συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ - Χαμας με σφραγίδα Τραμπ

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κι έχει σκοπό να υπάρξει «διαρκής» ειρήνη στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε με «υπερηφάνεια» μέσω Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ, οι δύο πλευρές «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τη Γάζα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

«Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», συνέχισε.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News.

Για «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», έκανε λόγο ο Νετανιάχου, «ευχαριστώντας» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ κι ανακοινώνοντας πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να επικυρωθεί η συμφωνία.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία που «προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα».

Παράλληλα, η υπογραφή της συμφωνίας για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 μ.μ. ώρα Ισραήλ ανέφερε την Πέμπτη στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ταυτόχρονα. η διεθνής κοινότητα χαιρέτισε την συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται αιχμάλωτοι, αρκετοί ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα τους για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και κάλεσαν τις δύο πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

11:59 Κυρ. Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία - Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μ. Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του χαιρέτισε τη συμφωνία για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κάνοντας λόγο για «ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

11:57 Στο Ισραήλ σήμερα οι Κούσνερ και Γουίτκοφ



Στο Ισραήλ αναμένεται να φτάσουν σήμερα οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για να συζητήσουν με την ισραηλινή κυβέρνηση τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, πηγές επισημαίνουν πως οι ΗΠΑ και το Κατάρ έχουν εγγυηθεί στη Χαμάς ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες μετά την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ.

11:50 ΥΠΕΞ για συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα και τους ομήρους, επισημαίνοντας πως, αν εφαρμοστεί πλήρως, θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Μάλιστα, η ανακοίνωση υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, «το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή».

11:19 Ισραήλ: Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη συμφωνία με τη Χαμάς

To Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ θα συνεδριάσει στις 5 το απόγευμα για να συζητήσει τη συμφωνία πριν αυτή υποβληθεί σε ψηφοφορία στο πλήρες υπουργικό συμβούλιο, όπου αναμένεται να εγκριθεί, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση ισραηλινής πηγής.

10:32 Σμότριχ: Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση της Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Ο Σμότριχ δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, αλλά δεν θα φτάσει στο σημείο να απειλήσει να ρίξει την κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τραμπ: Έως τη Δευτέρα η επιστροφή όλων των ομήρων

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοίνωσε με «υπερηφάνεια» μέσω Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ, οι δύο πλευρές «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τη Γάζα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

«Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», συνέχισε.

Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (...) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», είπε ακόμη ο μεγιστάνας.

Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (...) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο Τραμπ.

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (...), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από (την ειρήνη σ)τη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Reuters: Στις 12:00 οι υπογραφές - Με άμεση ισχύ η συμφωνία

Παράλληλα, η υπογραφή της συμφωνίας για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 μ.μ. ώρα Ισραήλ ανέφερε την Πέμπτη στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στη Γάζα μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η πηγή.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Στον θύλακο βρίσκεται επίσης το πτώμα ισραηλινού στρατιωτικού που είχε χάσει τη ζωή του σε προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Νετανιάχου: Σπουδαία μέρα - Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι

Για «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», έκανε λόγο ο Νετανιάχου, «ευχαριστώντας» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ κι ανακοινώνοντας πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να επικυρωθεί η συμφωνία.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», σημείωσε μέσω X, αναφερόμενος στους ομήρους.

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



Επιβεβαιώνει η Χαμάς και το Κατάρ

Παράλληλα, το Κατάρ, χώρα που διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε πως «κλείστηκε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», με ανάρτηση του εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών Ματζίντ αλ Ανσάρι στο X.

Παράλληλα, η Χαμάς ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία που «προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα».

Σημειώνεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος που ποθεί να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης - το οποίο δίνεται την Παρασκευή -, ανήγγειλε νωρίτερα χθες πιθανή επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή στα τέλη της εβδομάδας, διαβεβαιώνοντας πως η σύναψη συμφωνίας ήταν «πολύ κοντά», την τέταρτη ημέρα διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ, αιγυπτιακή λουτρόπολη.

Πηγές ενήμερες σχετικά είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η συμφωνία για την πρώτη φάση αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα πιθανόν σήμερα στην Αίγυπτο. Ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε δηλώσει πως προσκάλεσε τον αμερικανό ομόλογό του να πάει για να «παραβρεθεί στην υπογραφή» της αν κλεινόταν συμφωνία.

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων

Πανηγυρισμοί και εκδηλώσεις χαράς και βαθιάς ικανοποίησης ξέσπασαν στο Ισραήλ στο άκουσμα ότι «έκλεισε» η συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με το Sky News, στο Χαν Γιούνις πλήθος βγήκε στους δρόμους χορεύοντας και χειροκροτώντας.

Την ίδια ώρα στο Τελ Αβίβ, οικογένειες των ομήρων και κόσμος άρχισαν να φωνάζουν: «Νόμπελ στον Τραμπ», κυματίζοντας την αμερικανική σημαία.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς:

Χέρτζογκ: Ο Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έπλεξε το εγκώμιο του ρόλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύναψη μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λέγοντας ότι ο Τραμπ αξίζει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι του αξίζει γι' αυτό το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», έγραψε σήμερα ο Χέρτσογκ στο X, αποκαλώντας τη συμφωνία «μια ευκαιρία για να αποκαταστήσουμε, να επουλώσουμε και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες ελπίδας για την περιοχή μας».

IDF: Προετοιμαζόμαστε για την επιχείρηση επιστροφής των ομήρων

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που ανακοινώθηκε πως κλείστηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς και προβλέπει την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως «προετοιμάζεται» για την «επιχείρηση» της υποδοχής του.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ «διέταξε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν να ηγηθούν στην επιχείρηση για την επιστροφή των ομήρων με ευαισθησία και επαγγελματισμό» αλλά και «να είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο», ανέφερε ο στρατός.

«Ο πρόεδρος της ειρήνης», γράφει ο Λευκός Οίκος

Με μία ανάρτησή του στο Χ, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ «Πρόεδρο της Ειρήνης», μετά την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

«Όλοι οι όμηροι να απελευθερωθούν με αξιοπρέπεια», ζητά ο Γκουτέρες

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα (...) Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, καλώντας τα μέρη να «τηρήσουν πλήρως» τους όρους της συμφωνίας και διαβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να «αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας με διάρκεια και με βάση αρχές» και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θυλάκου.

Ένδειξη των πιέσεων που ασκήθηκαν για να κλειστεί η συμφωνία ήταν πως απεσταλμένοι του Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν μετέβησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ άρχισαν τη Δευτέρα, παραμονή της επετείου των δυο ετών από το ξέσπασμα του πολέμου.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων χαιρετίζει τη συμφωνία

Ταυτόχρονα, η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Το Φόρουμ των Οικογενειών των αγνοουμένων και των ομήρων εκτίμησε μέσω X ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να επανενωθούν οι ζωντανοί όμηροι με τις οικογένειές τους και να επαναπατριστούν και να ταφούν οι αποβιώσαντες.

Όμως «ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει προτού επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

Η συλλογικότητα εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τον «ηγετικό ρόλο» και την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε για τη σύναψη συμφωνίας, στην οποία βλέπουν «ιστορική» επιτυχία.

Ακόμη, το Φόρουμ κάλεσε να συγκληθεί «αμέσως» το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να εγκρίνει τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων και ισραηλινών στρατιωτών.

«Ηθική και εθνική υποχρέωσή μας είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι — τόσο αυτούς που ζουν όσο και τους θανόντες», επέμεινε. «Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών και την αποκατάσταση της ισραηλινής κοινωνίας ως όλου. Δεν θα ησυχάσουμε ωσότου επιστρέψει στο σπίτι ο τελευταίος όμηρος».

Απελευθέρωση των ομήρων και σταδιακή απόσυρση του στρατού από τη Γάζα

Υπενθυμίζεται ότι, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, όπως ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου, προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό των τρομοκρατών της Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, οι ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν στη ζωή - εκτιμάται πως είναι 20 από τους 47 στη Λωρίδα της Γάζας - θα αφεθούν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Ενώ, σύμφωνα με έτερη πηγή προσκείμενη στη Χαμάς, παρουσιάστηκαν «χάρτες για την απόσυρση» των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Γάζα.

Την προηγουμένη, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, τόνιζε πως θέλει «εγγυήσεις» από τον Τραμπ και τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα». «Δεν εμπιστευόμαστε» το Ισραήλ, εξήγησε.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της αμερικανικής πρότασης.

Ο Νετανιάχου επαναλάμβανε από την άλλη τις προηγούμενες μέρες πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου 75%, κι ότι θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.